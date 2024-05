Ljudi diljem svijeta suočavaju se s nasiljem i osjećajem nepripadnosti, a ponekad i s mučenjem zbog toga koga vole, kako izgledaju ili tko su. Seksualna orijentacija i rodni identitet sastavni su aspekti nas samih i nikada ne bi smjeli dovesti do diskriminacije ili zlostavljanja.

LGBTQIA+ zajednica obuhvaća spektar ljudi koji nisu heteroseksualni. Pojam je nastao kao način okupljanja različitih skupina koje su kroz povijest bile marginalizirane ili čak kriminalizirane zbog svoje seksualnosti. S vremenom je zajednica narasla i odražava nova shvaćanja o raznolikosti seksualnosti i roda unutar društva. Ne koriste svi isti akronim.

Što znači LGBTQIA+?

LGBTQIA+ je kratica za lezbijke, homoseksualne, biseksualne, transrodne, queer, interseksualne, aseksualne i druge osobe. Ovi pojmovi se koriste za opisivanje seksualne orijentacije ili rodnog identiteta osobe.

Prva četiri slova akronima koriste se od 1990-ih, ali posljednjih godina je povećana svijest o potrebi uključivanja drugih seksualnih identiteta kako bi se ponudilo bolje predstavljanje. Akronim se koristi za predstavljanje raznolikog raspona seksualnosti i rodnih identiteta, a odnosi se na svakoga tko je transrodan i/ili koga privlači isti/sličan spol. LGBTQIA+ akronim služi važnoj svrsi - ne samo da je dizajniran da bude inkluzivniji, već također predstavlja identitete ljudi koji su transrodni i/ili privlače sličan spol.

Svrha pojma je uključiti sve osobe istog spola i trans osobe. Koristite određeni izraz ako govorite o problemima koji mogu biti specifični za određenu orijentaciju ili identitet. Budite konkretni kada govorite o pojedincima. LGBTQIA+ je također pridjev za zajednicu u cjelini, a ne za jednu osobu. Na primjer, ne biste rekli "Ivan je LGBTQIA+" - rekli biste "Ivan je homoseksualac".

Foto: Shutterstock

LGBT zastava

LGBT zastava je svaka zastava koja predstavlja segment ili dio LGBT zajednice. Termini "LGBT zastava" i "queer zastava" često se koriste kao sinonimi.

Zastave mogu predstavljati različite seksualne orijentacije, romantične orijentacije, rodne identitete, subkulture, kao i LGBT zajednicu u cjelini. Postoje i neke zastave koje nisu isključivo vezane uz LGBT pitanja, poput zastave kožne subkulture. Zastava duginih boja, koja predstavlja cijelu LGBT zajednicu, najčešće je korištena zastava.

Brojne zajednice prihvatile su različite zastave, a većina crpi inspiraciju iz zastave duginih boja. Ove zastave često stvaraju dizajneri amateri, a kasnije dobivaju popularnost na internetu ili unutar pridruženih organizacija te u konačnici postižu poluslužbeni status kao simbolički prikaz zajednice. Obično ove zastave sadrže niz boja koje simboliziraju različite aspekte povezanih zajednica.

Foto: Shutterstock

Lezbijstvo

Slovo "L" označava lezbijku, ženu čija je trajna fizička, romantična i/ili emocionalna privlačnost prema drugim ženama. Neke se lezbijke radije identificiraju kao homoseksualne žene.

Žene se također mogu identificirati kao lezbijke ako su nebinarne - ako im je rodni identitet izvan dviju kategorija muškarca i žene – i privlače ih žene.

Lezbijska zastava je nepoznatog kreatora, ali je posljednjih godina postala popularna.

Foto: Shutterstock

Homoseksualnost

Slovo "G" označava homoseksualce, ljude čije su trajne fizičke, romantične i/ili emocionalne privlačnosti prema osobama istog spola. Ponekad je lezbijka preferirani izraz za žene.

Zastava duginih boja popularizirana je kao simbol homoseksualaca. Napravio ju je umjetnik Gilbert Baker 1978. iz San Francisca.

Foto: Shutterstock

Biseksualnost

Slovo "B" opisuje biseksualca, osobu koja može stvoriti trajnu fizičku, romantičnu i/ili emocionalnu privlačnost prema osobama istog spola ili više od jednog spola. Ljudi mogu iskusiti ovu privlačnost na različite načine i u različitim stupnjevima tijekom svog života.

Biseksualne osobe ne moraju imati specifično seksualno iskustvo da bi bile biseksualne; ne moraju imati nikakvo seksualno iskustvo da bi se identificirali kao biseksualci.

Biseksualnu zastavu dizajnirao je Michael Page 1998. godine kako bi biseksualna zajednica imala svoju zastavu.

Foto: Shutterstock

Transrodnost

Slovo "T" je izraz za ljude čiji se rodni identitet i/ili rodno izražavanje razlikuje od onoga što se obično povezuje sa spolom koji im je dodijeljen pri rođenju. Transrodne osobe mogu sebe opisati pomoću jednog ili više različitih izraza uključujući transrodnost ili nebinarnost.

Nekim transrodnim osobama liječnici prepisuju hormone kako bi njihova tijela uskladili s njihovim rodnim identitetom. Neki se podvrgnu i operaciji, ali ne mogu ili neće sve transrodne osobe poduzeti te korake, a transrodni identitet ne ovisi o fizičkom izgledu ili medicinskim postupcima.

Zastavu transrodnih osoba stvorila je transrodna žena Monica Helms 1999. Zastava je prvi put prikazana na paradi ponosa u Phoenixu 2000. godine.

Foto: Shutterstock

Queer

Slovo "Q" predstavlja pridjev koji koriste neki ljudi čija seksualna orijentacija nije isključivo heteroseksualna. Ovaj pojam uključuje ljude koji imaju nebinarne, rodno fluidne ili rodno nekomformne identitete. Neki LGBTQIA+ ljudi ponovno su prihvatili da queer opisuje njih, međutim, to nije univerzalno prihvaćen izraz čak niti unutar LGBTQIA+ zajednice.

Zastavu je dizajnirao Marilyn Roxie u lipnju 2011. za queer zajednicu.

Foto: Shutterstock

Interseksualnost

Slovo "I" opisuje osobe s jednom ili više urođenih spolnih karakteristika, uključujući genitalije, unutarnje reproduktivne organe i kromosome, koji su izvan tradicionalnih koncepcija muškog ili ženskog tijela.

Nemojte brkati posjedovanje interseksualne osobine s transrodnošću. Interseksualnim osobama je pri rođenju dodijeljen spol - muški ili ženski - i ta odluka liječnika i roditelja možda neće odgovarati rodnom identitetu djeteta. Ne identificiraju se sve interseksualne osobe kao dio LGBTQIA+ zajednice.

Interseksualnu zastavu kreirao je Morgan Carpenter 5. srpnja 2013.

Foto: Shutterstock

Aseksualnost

Slovo "A" opisuje osobu koja ne osjeća seksualnu privlačnost. To je pojam koji također može uključivati ljude koji su demiseksualci, što znači da doživljavaju neku seksualnu privlačnost, zatim sivoseksualni ljudi koji možda ne odgovaraju najstrožoj definiciji riječi aseksualni, i romantični ljudi, što znači da doživljavaju malo ili nimalo romantične privlačnosti i/ili imaju malo ili nimalo želje za uspostavljanjem romantičnih veza.

Ovu zastavu izglasala je aseksualna zajednica 2010.

Foto: Shutterstock

+ Plus

"Plus" se koristi za označavanje svih rodnih identiteta i seksualnih orijentacija koje slova i riječi još ne mogu u potpunosti opisati. To može uključivati, na primjer, ljude koji se identificiraju kao queer (općeniti izraz koji opisuje ljude koji se ne uklapaju u postojeće norme), ljude koji istražuju svoju seksualnu orijentaciju i/ili rodni identitet ili panseksualce (ljude koje privlači sve spolovi i rodovi). Međutim, treba imati na umu da se neki ljudi možda ne žele poistovjetiti ni s jednom postojećom kategorijom.

Foto: Shutterstock

Tko su panseksualci?

Panseksualnu osobu može privući netko tko se identificira kao bilo koji spol ili se uopće ne identificira kao nikakav spol. Prefiks "pan-" znači "sve". Slično tome, panseksualnost znači da osobu mogu privući ljudi svih spolova. Panseksualne osobe ne privlače svi ljudi. To jednostavno znači da ih privlače ljudi svih spolova.

Da upotrijebimo primjer, heteroseksualne muškarce ne privlače automatski sve žene - ljudi koji ih privlače su žene. Slično tome, panseksualne osobe mogu privlačiti osobe bilo kojeg rodnog identiteta.

Foto: Shutterstock

Populacija LGBTQIA+ zajednice

Korijeni organiziranih LGBT pokreta mogu se pratiti do 1920-ih i 1930-ih godina, s razvojem urbane gej i lezbijske kulture. Same homoseksualne organizacije počele su se stvarno razvijati tek nakon Drugog svjetskog rata. U Nizozemskoj su se 1946. homoseksualci, a kasnije i lezbijke, okupili pod nadimkom "The Shakespeare Club", a zatim kao organizacija C.O.C. To je stajalo za "Centar za kulturu i slobodno vrijeme", naziv koji je prvobitno usvojen nakon njegova osnutka. C.O.C. je poznata kao najstarija lezbijska, gej, biseksualna i transrodna organizacija na svijetu.

U SAD-u se prvi pokušaji osnivanja lezbijske i homoseksualne organizacije mogu pratiti od 1950. godine u Los Angelesu, kada je mala grupa muškaraca osnovala "Mattachine Society". Društvu se 1955. pridružila lezbijska organizacija sa sjedištem u San Franciscu, pod nazivom "Daughters of Bilitis". U 1950-ima te su organizacije ostale male, ali su osnovale ogranke u nekoliko gradova i izdavale časopise koji su postali nada za čitatelje.

Početak homoseksualnog političkog pokreta danas se često veže za 27. lipnja 1969., i raciju njujorške policije u gay baru u Greenwich Villageu. Suprotno očekivanjima, posjetitelji bara uzvratili su, izazvavši tri noći nerede, popraćene pojavom slogana "gay power" na zgradama. Gotovo preko noći rođen je masovni homoseksualni pokret za oslobođenje.

Zbog nereda u Stonewallu u lipnju, taj je mjesec odabran kao mjesec LGBT Pridea, kada se diljem svijeta organizira niz marševa i festivala LGBT Pridea (iako se u nekim regijama održavaju i u drugim terminima). Takvi se festivali i marševi organiziraju radi promicanja samopotvrđivanja, dostojanstva i jednakosti, a također su postali i važan način povećanja vidljivosti LGBT+ osoba i usmjeravanja pokreta.

Istraživanja i statistike sugeriraju da LGBTQ+ osobe imaju povećani rizik od niza mentalnih i društvenih problema, često zbog marginalizacije i diskriminacije na temelju njihove orijentacije ili identiteta. Poticanje inkluzivnosti i prihvaćanja može biti jedan od načina pomoći u borbi protiv nekih od ovih problema.

Foto: Shutterstock

