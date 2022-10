Sve više mladenaca na svojoj svadbi ne želi djecu, a ova situacija dogodila se jednoj Srpkinji koja se požalila na Twitteru i pokrenula veliku raspravu. "U subotu je svadba... Na pozivnicama je pisalo da se ne vode djeca na svadbu. Samo odrasli. Nemam djece, ali vidi me, ni ja neću kod vas", napisala je.

'Ne vodim djecu na vjenčanje, ali zoveš cijelu obitelj'

Ima onih koji nedvosmisleno smatraju da je zahtjev mladenaca sramotan, te da ima veze s troškovima najma, drugi navode da djeci jednostavno nije mjesto na svadbama, iako, dodaju, o tome trebaju odlučiti roditelji, ne domaćini.

"Kakvi idioti", "Na svom sam vjenčanju apartman za medeni mjesec ustupila majkama koje su došle s manjom djecom. Osobno ne vodim djecu na vjenčanja, jer se želim opustiti tih par sati", "Mnogi će nas napasti, ali uz sve najbolje s moje strane. Ako si me pozvao, a ne daš mi da dovedem dijete, onda neću ni ja... Inače bih došao bez žene", "Zove se ili obitelj ili nitko. “, neki su od komentara.

'Znam da to nije mjesto za djecu, ali ako mi kažeš da nije poželjno...'

"Znam, nisam moderna, ali boli me dupe. To je isto kao da me prijateljica nije pozvala na rođendan svog djeteta jer nemam djece pa će mi biti dosadno", "Uvijek sam nalazila način da odem na mjesta koja nisu namijenjena djeci, ne vodim dijete. Postane teško i meni i djetetu. Ali ako mi netko kaže da moje dijete nije poželjno, neće vidjeti ni mene",pišu u komentarima, a drugi se samo čude i zgražaju nad ovim trendom. "Zašto je to sad postalo pomodno? Čuo sam puno primjera da ne žele djecu na vjenčanjima. Apsurd...", "Svašta. Bezobrazluk", glasili su neki od komentara.

'Njihova svadba, njihova pravila'

Ipak ima i onih koji u zahtjevu mladenaca ne vide ništa što bi se moglo zamjeriti. "Iskreno, djeci nije mjesto na svadbi. Mala su, previše je pijanih odraslih koji se lako mogu spotaknuti i pasti preko malog djeteta i ozlijediti ga. Čaše se lome od uzbuđenja. A svadbe često traju 6 -7 sati, što je teško za malu djecu. Ne vidim baš ništa sporno", "Trebaju se i roditelji zabavljati, bez djece", "Meni je ok, njihova je svadba, oni zovu goste i biraju kakvu vjenčanja će imati“, „Kakvi carevi“... “Vodila sam dijete na dvije svadbe, trčala za njim cijelo vrijeme, preznojila se u sto puta, padala s nogu, nije bilo lijepo ni meni ni njemu.”, pišu oni kojima je ovakav potez itekako razumljiv.

Oglasila je jedna žena koja je slično postupila: "Nisam baš napisala na pozivnici, ali usmeno sam rekla da to mjesto nije za djecu (terasa na splavi, ok, padala je kiša pa nije bilo na terasi, ali da je bilo po planu, nikad ne bih pustila svoje dijete tamo)".

Na kraju su se svi složili da svatko ima pravo slaviti prema svojim mjerilima i željama, htjeli mi to ili ne.