Jedna Beograđanka pričala je o tome kako joj se ostvario djevojački san da bude s muškarcem koji ima natprosječno veliki penis i kako je taj san ubrzo postao njena najgora noćna mora.

Voli veliki penis

"Da se ne lažemo, mnoge žene danas gledaju filmove za odrasle. Nismo opsjednute niti ih moramo gledamo svaki dan, ali volimo ih pogledati. Pričam iz svoje perspektive i perspektive mojih prijateljica pa tako ni ovo nije tema koju zaobilazimo. Sve smo bile s muškarcima, onako, prosječnih veličina ili možda malo iznad prosjeka, ali nijedna od nas nije naletjela na nekoga koji izgleda kao da je izašao iz filma za odrasle", počela je svoju priču jedna Srpkinja.

Zatim je dodala: "Do jednog vrelog beogradskog ljeta kada sam upoznala gospodina X, koji je zaista imao opremu u svojim gaćama kao da je iz XXX filma. Oduševila sam se. Jednom smo ga u šali izmjerili i magična brojka bila je - 24 cm. Ne mogu vam to opisati, kako god se okrene - vidi se. Kako god da se namjesti, što god da obuče, jednostavno privlači pažnju, i gospodin X je toga bio svjestan. Bio je pun sebe i to s razlogom, a kako je vrijeme odmicalo, mi smo postajali sve bliži pa tako i bliži spolnom odnosu."

Ne mogu se sve žene nositi s time

Srbin ju je upozorio: "Moram ti priznati, imao sam ranije probleme zbog toga. Nije svaka djevojka mogla podnijeti odnose sa mnom." Tada je pomislila: "Ma da, možemo roditi bebe, a ne možemo podnijeti intimni odnos s velikim penisom, gluposti."

"Jedino što je bilo glupo - bila sam ja. Mislila sam da moj djevojački san postaje java i da vam kažem - kada smo se skinuli, bilo je kao u filmovima. Stvarno bi se čovjek mogao ozbiljno baviti tim poslom, a nije bio toliko pun sebe u krevetu, tako da nikada nije preskakao predigru i trudio se da mi uvijek bude lijepo. Kako god okreneš, početak nije bio lak. Bol je bila podnošljiva i s vremenom, kako bi se odnos približavao kraju, bol bi prestajala, ali moji unutrašnji organi su mu očigledno bili na putu. Moja maternica je 'zavaljena', ali ni ostali organi nisu lakše prolazili iako su najnormalnije pozicionirani", objasnila je.

"Možda intimni odnos nije bio bolan, ali brate mili, sutradan me cijelo tijelo boljelo. Osjećala sam se kao da mi je drugi dan ciklusa svaki put kada bismo imali odnos i najgore mi je bilo kada ujutro poželi da ponovno gorimo. Radi me, pali me, želim i ja, ali nije vrijedno boli. Tako da djevojke, moj djevojački san postao je najveća noćna mora. Oprostite mi, ali ja jednostavno nisam znala što raditi s njim", ispričala je Beograđanka, piše Kurir.

