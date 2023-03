Muškarcima se često ne sviđa kakve fotografije objavljuju njihove djevojke, ima i onih kojima je provokativno oblačenje potpuno u redu, a odavno nam je poznato da su rasprave neizbježne kada je u pitanju tema 'tko je koga zapratio'.

Ovo je zanimalo jednog muškarca koji je odlučio potražiti savjet od korisnika Reddita. Ostavio je djevojku s kojom je bio godinu i pol dana u vezi, a onda je na kraju rekao da ni sam ne zna što misli.

Prekinuo s djevojkom zbog storyja

"Jučer sam prekinuo s djevojkom od godinu i pol dana veze zato što je objavila nebitan story (fotografija s putovanja od prije par dana, pristojna slika), ali ga je zbog nekog razloga sakrila od mene. Kakav je vaš stav prema tome? Je li moja reakcija bila pretjerana? Vodim se logikom ako krije to, sigurno ima drugi razlog i tko zna što još krije. Prilikom saznanja da je objavila story koji je od mene sakriven, pitao sam je je li krije nešto od mene i je li radi nešto što ne bi trebala. Naravno, njen odgovor je bio 'ne'. Kad sam joj rekao za story, počela je vrištati, histerizirati i glumiti žrtvu. Tu mi je pukao film i prekinuo sam na mjestu, okrenuo se i otišao, ali problem je što mi je malo suludo da se prekine zbog storija, a s druge strane, ja to skrivanje vidim kao izdaju. Koje je vaše mišljenje", napisao je muškarac.

Opravdana sumnja

Mnogi su mu rekli da bi i oni napravili isto jer ona nešto skriva: "Pa zapravo nisi prekinuo zbog storija, nego zbog činjenice da tako nešto benigno krije i onda dobije napadaje kada joj to spomeneš. Neki tolerantniji dio mene bi ti rekao da svakako pokušaš izvući nešto više iz nje i da ne bude impulzivna odluka, ali intuicija mi kaže da si izbjegao metak i pametno postupio. Zapamti, ona je morala ući i sama sakriti, znači ima neki razlog. Nije ovo neka situacija da kriješ objavu."

"Svaki red flag je red flag i ne treba ga ignorirati", dodao je drugi muškarac.

Dodali su da je donio ispravnu odluku: "Ti si prekinuo vezu zbog nepovjerenja i to je ok. Da nisi, vjerojatno bi te to opterećivalo i smetalo dok ne bi eskaliralo nekom svađom, što bi opet dovelo do prekida."

"Onog trenutka kad osjetiš da treba provjeravati/kontrolirati partnera ili sakrivati postove na mrežama, to je početak kraja", poručio mu je jedan muškarac.

Na kraju su mu rekli: "Brate, ne znam što je ispravno, ali mogu ti reći da bih i ja postupio isto kao ti. Znači jedan kroz jedan. Niste ni u braku, a već krije stvari. Doviđenja lutko, ne sija ti aureola iznad glave."