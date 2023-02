U tridesetima svi znaju što žele, a što ne od života, ali i na ljubavnom polju, iako neki tada prekinu dugogodišnje odnose pa im je teže ponovno nekoga zavesti.

Tako se jedan 30-godišnji Srbin našao u problemu nakon prekida veze i odlučio je pitati korisnike Reddita da mu pomognu: "Muvanje u tridesetima! Pomozite ljudi! Evo još jednog od onih paćeničkih postova koje ne volite. Počeo sam se dopisivati s jednom djevojkom koja mi se sviđa. Dugo vremena se nisam viđao s djevojkama niti se dopisivao iz razloga jer sam imao težak prekid dugogodišnje veze i evo sad se javlja nova prilika poslije skoro 5 godina. Imam jedno konkretno pitanje, kako funkcionira muvanje u tridesetim godinama? Ja imam 30, a ona 32 godine. Izgubio sam osjećaj, pomozite."

Direktan pristup

Mnogi muškarci su mu savjetovali da bude direktan: "Funkcionira direktno, eto kako funkcionira. Za razliku od zafrkavanja u dvadesetima, pitat ću njezinu prijateljicu da joj nagovijesti da mi se sviđa, da joj lajkam story na Instagramu ili ne, kako da ju pitam jesmo li zajedno….u tridesetima bi trebao biti sigurniji u sebe i u to što želiš od druge osobe, kao i što možeš ponuditi drugoj osobi. Također, od tridesete pa na dalje, godine doslovno lete pa je svako investiranje u mjesece muvanja bez konkretne akcije poprilično gubljenje vremena, kako za tebe, tako i za nju. To ne znači da joj se trebaš sutra nacrtati u boksericama ispred stana, nego da budeš direktniji u komuniciranju da ti se sviđa i da želiš da imate neki odnos. Znači neki direktan poziv npr. na večeru, kino, neku zajedničku aktivnost i slično. To je apsolutno na mjestu, dok god je cilj da ispitaš jeste li kompatibilni, i ako jeste, da želiš da to vodi negdje."

"Tko u dvadesetima razmišlja 'pitat ću njezinu prijateljicu…' Isto tako, 'investiranje u muvanje' ikoga je najgore potrošeno vrijeme, ne samo u 30-tima nego uvijek. Ako ništa ne napraviš za maksimalno 3 viđanja, nemaš što tražiti dalje", objasnio je drugi muškarac.

I ostali su se složili s time: "Direktno, bez taktiziranja i gubljenja vremena. Djevojke s 30+ bi trebale biti ostvarene, samostalne, znaju što žele i što ne žele, tako da nema mjesta dječjim forama. Iako ne treba ni generalizirati, ima raznih." Na to se jedna osoba nadovezala i rekla: "Iskreno, ovo često može otići i u drugu krajnost pa ženske u tridesetima budu previše direktne i ubiju svaku romantiku. Odmah u startu žele znati što ti točno pružaš, planiraš li ih ženiti, imati djecu, itd. Nemaju se vremena zezati zbog biološkog sata pa bi što prije htjele znati na čemu su s tobom. Nema tu više prostora za zavođenje, dopisivanje, lagano upoznavanje, leptiriće u stomaku. Bude sve nekako…poslovno. Koliko puta se dogodi da likuša od 30+ izađe iz dugogodišnje veze i onda kad nađe sljedećeg lika, poslije 6 mjeseci se već vjenčaju i ona ostane trudna."

U tridesetima se zna što se želi, a što ne

Javili su se i neki 30-godišnjaci iz Srbije: "Imam 34 godine. Brate, nemate se što muvati, i jedan i drugi u godinama, nema vremena za zaj...

Odete na kavu negdje, popričate o nebitnim stvarima, onda odete kod tebe, popijete dupli viski i seks. Prvi put vjerojatno neće biti nešto specijalno tako da ide drugi i treći seks tih dana. Ako ne ide, onda ćao-zdravo, možda se seksate s vremena na vrijeme ako nemate ništa drugo, a ako ide, onda je to to, kreće veza s nadom da izdrži par mjeseci pa da se ženite."

"Čim napuniš 30, upadneš u paralelni svemir ostvarenja, samostalnosti i razumijevanja što želiš, a što ne. To je magija", dodao je drugi muškarac.

Neki su mu rekli da treba poraditi na samopouzdanju: "Nema tu nikakvog funkcioniranja, samo si malo zahrđao jer nisi imao neko vrijeme akcije s djevojkama, samopouzdanje ti je palo. Upoznate se uživo, zezate se i vidite jeste li jedno za drugo. Potrudi se da lijepo izgledaš, nemoj pričati o Kosovu i takvim teškim temama, nego budi opušten i zabavan. Nema tu neke nauke."

Nekima se ne da biti ni sa kime

"Ja imam 36 godina. Mene zavodi udana riba mojih godina i zamara me to. Što sam više apatičniji, ona me sve više želi. Ali stvarno, nisam sad ni za što. Preumoran sam od svega. Živim za vikend da se naspavam", objasnio je jedan muškarac.