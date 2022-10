Žena je ostala u šoku kada je njen, do tada idiličan spoj propao zbog jednog detalja na koji prije nikada nije obraćala pozornost Na Redditu je pitala je li možda problem u njoj. "Sinoć sam otišla na drugi spoj s dečkom. Malo smo razgovarali i prvi je spoj prošao jako dobro pa sam se radovala drugom spoju da vidim kamo stvari idu. U početku je sve krenulo super. Večerali smo u dobrom restoranu, dobro popričali i onda smo se vratili kod mene.

Sjedili smo jedno pored drugog na mom kauču, gledali smo seriju i onda mi je rekao da stavim noge u njegovo krilo", opisuje i ističe kako u tome nije bilo ništa neobično jer je za vrijeme večere pričala kako je bila cijeli tjedan na nogama zbog posla i kako ju stopala malo bole. "Rekao da mi želi izmasirati stopala. Sigurno neću odbiti masažu stopala...", prisjetila se.

'Imam prilično lijepa stopala'

Objašnjavajući da je ponosna na to kako joj stopala izgledaju, žena je nastavila: "Uvijek imam nokte obojene lijepim bojama i mislim da imam prilično pristojna stopala. Nema čukljeva, nema čudnih noktiju, nema problema, nema gljivica. Nikad nisam bila zabrinuta zbog svojih stopala...sve do sinoć".

Susret je postao čudan kada je muškarac primijetio dlake na ženinim nožnim prstima: "Imam par svijetlih, tankih dlačica na nožnim prstima i iz nekog razloga to mu je bilo super odvratno. To je svijetla dlaka, jedva se vidi (nevidljivo je iz daljine), ali pretpostavljam da ga je to odbilo jer je pitao zašto nisam obrijala nožne prste i ostala sam zatečena.

Neću ga više vidjeti a sve zbog nekoliko dlačica

Odmah mi je prestao trljati stopala i promrmljao da je nehigijenski i pomalo odvratno što nisam obrijala prste kao što sam obrijala noge, a ja sam rekla da mi to jednostavno nije palo na pamet. Ne smeta mi i jedva se vidi. Očito perem noge i održavam ih čistima", kaže. Nakon neugodne razmjene, par se ubrzo razišao, na veliku frustraciju žene koja je smatrala da je muškarčeva reakcija bila pretjerana.

"Zamijetila sam neugodnu tišinu i pokvareno raspoloženje. Nakon što smo oboje sjedili u tišini neko vrijeme, promrmljao je nešto o tome da mora rano ustati, a ja sam rekla 'da, mislim da je vrijeme da završimo noć'. Neću ga više vidjeti! Potencijalno dobar spoj upropašten zbog dlake na prstima?!?!" ", kaže.

Stotine ljudi pohrlilo je u odjeljak za komentare na objavi na Redditu kako bi kritizirali muškarca jer se žalio na ženina stopala. Jedan je rekao: "To je luđak. Smatraj to blagoslovom, izbjegla si metak!" dok je drugi dodao "Samo muško derište koje ne zna osnove o ljudskom tijelu. Uobičajeno".