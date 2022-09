Paul Jones je bio toliko optimističan zbog svog spoja s Tindera da se čak vozio pola sata kako bi se sastao sa ženom u njezinoj kući, ali kada je stigao tamo, doživio je veliko iznenađenje.

Luda kuća

Velšanin Paul ispričao je priču o svom iskustvu sa spoja u videu na svom TikTok profilu: "Otišao sam kod nje i pokucao na vrata. Njena majka je otvorila vrata, a ja sam rekao: ‘Oh, zdravo, ovdje sam da vidim Sarah, a ona je rekla: 'Da, da, da, uđi, uđi'. Pričala je sa mnom dolje oko 10 minuta, a ja sam rekao: 'Oh, hoće li doći Sarah dolje?', a ona je na to rekla: 'Ja sam Sarah!' Što? Reci to ponovno? Upravo me prevarila stara osoba!"

Paul je objasnio da joj to nije rekao, ali joj je rekao da ne sliči baš svojoj slici s Tindera, a ona je rekla: 'Da, snimljena je prije 25 godina.'

„Prije 25 godina", pomislio je, a onda je imala obraza reći: ‘Malo kasniš, zar ne', a on je pomislio u sebi: "Da, kako izgleda, kasnim oko 30 godina."

Otišli zajedno na bingo

Nakon kratkog razgovora, par je izašao, a Sarah je predložila bingo.

"Mislio sam ako odemo na Castle Bingo, možemo osvojiti puno novca na tome pa bi se isplatilo", rekao je Paul. "Tako smo otišli smo u društveni klub u blizini njezine kuće i maksimalni dobitak bio je 20 funti (173 kuna). Sjedio sam ondje s njom i njezinim prijateljicama, svim starima, osjećao sam se poput djeteta kojega je baka izvela."

Nakon njihovog 'izlaska', Paul je odvezao Sarah kući, a ona ga je pozvala na kavu. "Pomislio sam, 'Znaš li što ljubavi, baš mi se večeras ne pije kava'," rekao je, a ona mu je odgovorila: "Ne mislim stvarno na kavu, imaj na umu!" Paul je rekao da zna na što ona insinuira, što je navelo Sarah da je upita vidi li ih više kao 'prijatelje'. 'Vidim te više kao je... svekrvu, ljubavi. To je ono kako te vidim, ne osobu s kojom izlazim, već majku osobe s kojom izlazim', pomislio je i rekao: "Očito to nisam rekao, rekao sam: 'Da, prijatelji, ok'."

Šokiran sa spojem

Kada je došao kući, Paul je još jednom pogledao profilnu sliku od Sarah na Tinderu.

"I volio bih da sam to pogledao detaljnije jer je stajala ispred Woolworthsa, koji je zatvoren 2009. Zašto to nisam shvatio", bijesno je rekao.

Na kraju je Paul rekao: "Reći ću vam nešto, poruka za Tinder, vaš bi novi slogan trebao biti 'Prijeđite prstom desno i uplašite se'."

Njegovi pratitelji su se dobro nasmijali i napisali: "Naglasak ga je učinio 100% boljim", a druga osoba je dodala: "Omg! Zvučao si tako nježno. Volim tvoj naglasak!"

"Kakav šampion ide na bingo, a ne slomi srce starici", pohvalio ga je treći, piše The Sun.