Online dejtanje postalo je najpopularniji oblik druženja za homoseksualce, a drugi je najpopularniji način upoznavanja partnera za heteroseksualne osobe.

Jedan Hrvat se obratio korisnicima Reddita s pitanjem o njihovim iskustvima online dejtanja: "Je li vam se ikad online date obio u glavu? Tinder, Badoo, OK Cupid, kada vam se dogodilo da ste doživjeli ono što ste do tada samo vidjeti na YouTube videima i Hreddit postovima? Što ste napravili? Ili još bolje, kako ste shvatili da vam se osoba lažno predstavlja pa do spoja nije niti došlo?"

Neki su imali duge veze

Javilo se nekoliko ljudi koji su imali duge veze zahvaljujući online aplikacijama za upoznavanje: "Ispalo je jednom, sasvim slučajno, da sam ja taj koji catfisha. Imam očito svoje slike na Tinderu, a cura je rekla da izgledan mlađe na nekima nego što izgledam uživo. Neke slike su bile stare 3-4 godine u to vrijeme, a sada su stare već 7-8 godina. Definitivno je bila u pravu, ali mislim da sam se u to vrijeme promijenio samo zbog stresa na faksu. Realno, nisam se baš toliko promijenio. Na kraju smo otišli na dejt i sve je bilo ok i to mi je ispala najduža veza do sad. Dobre 4 godine smo bili skupa. Na žalost nedavno smo prekinuli, ali smo na svu sreću ostali u dobrim odnosima."

"Meni su sva online dejting iskustva začuđujuće dobro prošla (naravno nisam bio nametljiv i creep pa je to sigurno igralo ulogu). Sad sam u sretnoj vezi s curom koju sam upoznao online", napisao je jedan muškarac svoje pozitivno iskustvo.

Jedna žena se upoznala s muškarcem preko Instagrama: "Našao me na Instagramu, razmijenili smo par poruka, svidjeli se jedno drugome i evo nas dvije i pol godine u vezi. Lijep je, pametan, uspješan i ne mogu ga se riješiti. Zaje... se. Nadam se da ću se udati za njega."

Loši spojevi

Velika većina je imala jako loša iskustva: "Bio sam na stotine online dejtova, jednu žensku sam odje... nakon što smo se rukovali jer nakon što sam pronašao 3-4 restorana koji joj nisu odgovarali, htjela je da joj nađem parking, iako sam ja stranac i ispitivala me zašto je požurujem ako kasni 20-tak minuta. Iz pristojnosti bih pojeo jelo, ali rekla je kao "ne volim kad me se požuruje", dao sam petama vjetra i nije bila zgodna."

"Išla sam se naći s likom kod njega doma. Bio mi je jako privlačan i dogovorili smo tu neku vezu bez obaveza aka druženja kad nam dođe. Uglavnom, sve super, pili smo, pričali i već se počeli maziti kad ono njegov neki frend uleti u stan, kaže ovaj da "evo, ovo je Luka i on će nam se pridružiti, sve radimo skupa, a i velika si ti žena, imamo što za raditi." I to je tako opušteno i odlučno rekao. Frend navalio na mene, opalila im lijepo obojici šamarčinu i otišla", opisala je svoje grozno iskustvo jedna žena.

Još su neki imali loša iskustva: "Jao, gdje me nađe. Jedan dejt se nije ni dogodio jer je lik jeb... catfish. Stavio je fotke stare minimum 10 godina i ne razumijem zašto to ljudi općenito rade. Kad sam ga pronašla na društvenim mrežama, kulturno sam se ispričala da nisam za sada za dejtove (ne osuđujte, fizička privlačnost je bitna, budimo realni). S drugim likom su se dogodila dva dejta, ali sam pobjegla glavom bez obzira kad sam skužila da je lik isplanirao cijeli život sa mnom, da dam otkaz i dođem kod njega. Onako, neka hvala care."

Neki su tražili brak

Neki su ispričali kako su druge osobe već planirale brak s njima: "Da. Jedne se nisam mogao riješiti mjesec dana nakon 3 viđanja u mjesec dana, jednostavno psiho koji traži vezu i ako se nađe s nekime, to je to, svadba. Što mi je ta sve izvodila. Teško opisati što je to za psihozu bilo."

"Računa li se Instagram? Barila me djevojka (27), ja imam 30. Sve ok, završili zajedno. Ludi ako joj se ne javim duže od 3 sata. Onda kasnije se htjela udati za mene i živjeti kod mene. Za vikend sam bio s obitelji na odmoru i tu se naljutila jer sam otišao bez nje. Jučer sam bio Hitler jer sam Srbin i automatski podržavam Rusiju (nikad nisam spomenuo niti Srbiju, nit Rusiju). Klasika - ludi što mi neka djevojka lajka fotku (nema veze, ne smije mi ni sestra lajkati). Inače smo samo 6 dana u "vezi ". Mator sam ja za bilo kakvu "dresuru", na njeno pitanje " što je ona meni" odgovaram: 'Ku... od ovce i na njemu zvonce'. Kakva pitanja, takvi i odgovori. Bar mi nije dosadno. Ako ste solo i u bedu što nemate nekoga pored sebe - vjerujte bratu, bolje je i biti sam ponekad", napisao je jedan muškarac.

Traže samo seks

Većina ih želi samo seks: "Jedan me pratio kući. Drugi se čudio koji ku... se ne želim upoznati na praznom parkiralištu bez osvjetljenja po noći. Imala sam slučaj i muški i ženski gdje su se nadrkali jer odmah na prvom spoju nije pao seks. Tri lika koja su postala jeziva u porukama nakon pristojnog odj..., jedna ženska također. Još sam imala dva slučaja stalkanja. Brzo sam odustala od online datinga."

"Iskreno nisam niti znala s kime ću se sastati jer ih je pun k razgovaralo sa mnom u to vrijeme. Uglavnom, nakon prekida sam poludjela i išla na tu aplikaciju. Da skratim priču, lik je okej izgledao, ful lijep auto i onda kad smo došli kod njega se odmah svukao do gaća i legao pored mene. Meni je bilo neugodno i rekla mu 'Hej, ali ti me baš i ne poznaješ', a on 'Nema veze". Uglavnom htio je je..., a ja imala mengu, da ju nisam imala, nakon što sam rekla ne, lik je poživčanio i tako se prema meni ponašao da mi je došlo u jednom trenutku da počnem plakati, em od menge, em od toga što je bio živčan. Uglavnom, nakon toga smo se još jednom našli na 10 min i to je bilo to. 3 mjeseca poslije mi se javlja i dan danas mi piše poruke, a rekla sam mu da me ne zanima i da je to bila pogreška i da ne želim da mi živčani na mene. To je bio prvi i zadnji put da sam napravila takvo sranje haha", objasnila je jedna žena.

Psiho slučajevi

Bilo je puno i psiho slučajeva: "Nije da mi se obilo o glavu, ali mi je na drugom spoju cura došla u crnoj HOS-ovoj majici na kojoj je pisalo 'Za dom spremni'. Valjda je skontala da nisam fan niti Plenkija, niti Vučića, ali da stavovima naginjem na desničara, a s mamine strane sam Srbin. Bio sam jedno sat vremena i izašao iz glupe razonode još jednom s njom i prekinuo svaki kontakt s njom."

"Svi ovi koji pišu kako im je na dejt došla ovakva ili onakva, amateri, pokrijte se po ušima. Ja sam svoju oženio i poslije 5 godina muke razveo, ali u svoju obranu, glumila je kao pro, sranja su počela nakon stavljanja prstena, a kad se samo sjetim i onih s kojima mi je sa spojeva online zapravo bilo lijepo. Ono kad u 3 ujutro više ne možeš pa te izbaci iz kreveta i pošalje doma, ali da se ne vozamo puno, većina onih koje sam upoznao online su imale psihičke probleme. Malo koja žena može ostati normalna nakon što joj 150 muškaraca dnevno nudi ovo ili ono. Čak i da sam solo, ne bih više na spojeve online", zaključio je jedan muškarac.