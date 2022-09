Žena je otkrila da je saznala da joj je dečko s kojim je bila šest godina zapravo njezin biološki brat. Anonimna djevojka napisala je na Redditu: “Upravo sam saznala da sam šest godina u vezi sa svojim biološkim bratom. Imam 30, a moj brat 32. Zvat ću ga svojim dečkom većinu vremena dok ovo tipkam. Osjećam se čudno zbog ovoga. Usvojena sam kao beba, ali nisam znala da sam usvojena sve dok nisam bila u srednjoj školi.”

Tek u srednjoj školi saznali da su posvojeni

Korisnica Reddita otkrila je kako je i njezin 'dečko' posvojen, a to je jedna od stvari koja ih je na početku spojila. “Oboje nismo saznali da smo posvojeni do srednje škole i oboje smo imali sreće i dobre obitelji. Nisu nas prenosili od udomiteljskog doma do udomiteljskog doma. Naš odnos je bio i još uvijek je odličan. Vrlo brzo smo se razumjeli. Brzo smo se privukli jedno drugom. Nikada nisam upoznala nekoga i odmah osjetila privlačnost i bliskost. Sada znam da je to zato što je on moj brat. Ne polubrat", opisuje.

Na Redditu je objasnila da su činili sve što i dugogodišnji par: poseksali su se, slavili godišnjice, rekli 'Volim te', upoznali obitelji i potvrdili da ne žele imati zajedničku djecu. Korisnica je otkrila da je otkrila užasnu istinu nakon što je sudjelovala u DNK testu kako bi otkrila njihovo podrijetlo. “Bila sam uzbuđena vidjeti što smo, ali prije nego što sam uspjela doći do toga vidjela sam da smo brat i sestra. Bila sam u najmanju ruku šokirana. Tek sam sada saznala ovu informaciju i nisam rekla svom dečku.”

'I dalje ga volim'

Korisnica je podijelila da je, iako je bila zatečena rezultatima, imalo smisla jer su im mnogi rekli da 'sliče'. No unatoč svemu, kaže da ga i dalje 'voli'. “Imamo zajedničku kuću i cijeli ugodan život. Nadam se da je ovaj test pogrešan i da ću uskoro napraviti pravi test, ali me hvata panika. I dalje ga vidim kao ljubav svog života.” Ljudi su bili šokirani objavom. Mnogi su komentirali da su iznenađeni što je uopće to netko priznao. Jedan korisnik je napisao: "Ne bi mogao izvući ovu informaciju iz mene ni mučenjem." Drugi je komentirao: "Kakvi su izgledi među sedam milijardi ljudi na svijetu." Dok je drugi rekao: "Ovo nije njihova krivnja, ali oni ne mogu ostati zajedno."