24-godišnjakinja se našla u neugodnoj situaciji kada je nakon prekida s dečkom došla živjeti kod sestrične i njezinog dečka te na kraju spavala sa sestričninim dečkom.

Zbog osjećaja koje je razvila prema njemu i najboljeg seksa u životu ne može prestati misliti na njega, a od stručnjakinje za muško-ženske odnose je tražila savjet.

Pomoć sestrične

Žena je stručnjakinji Deidre napisala: "Moja ljubazna sestrična velikodušno mi je ponudila smještaj, ali kad mi je rekla 'što je moje, to je i tvoje', sigurna sam da nije mislila na svog dečka. Ja imam 24, ona 32, a njezin dečko 35. Zadnje dvije godine sam živjela sa svojim dečkom, ali u ožujku je iznenada zaključio da naša veza više nije ono što je želio i prekinuo je sa mnom. Morala sam ostati blizu jer sam asistent u nastavi, a moja sestrična ponudila mi je slobodnu sobu. Živi sa svojim dečkom, kojeg poznaje još od fakulteta. On je divan tip i bio mi je od velike pomoći u posljednjih nekoliko mjeseci, pomažući mi da premjestim posljednje komade namještaja iz mog stana."

Seks sa sestričninim dečkom

"Ali prošli mjesec, kad je moja sestrična bila odsutna preko vikenda, stvari su izmakle kontroli. Nitko od nas nije imao nikakve planove pa smo odlučili uzeti hranu za van i pogledati film. Dogovorili smo se za glupi romantični film, koji me doveo do suza. Jako sam emotivna i uvijek jecam tijekom ovih filmova. Bilo mu je smiješno i privukao me u zagrljaj. Nakon nekoliko minuta sam se smirila, ali nijedno od nas se nije povuklo. Ne znam tko je koga prvi poljubio, ali mislim da je bilo obostrano. Oboje smo se povukli u pojedinim točkama, znajući da ono što radimo nije u redu, ali kao da je između nas postojala neka magnetska privlačnost. Na kraju smo se seksali, tamo na sofi. Bilo je nevjerojatno", objasnila je.

Zatim je dodala: "Bila sam samo s jednim, prilično neiskusnim tipom pa je bilo uzbudljivo biti s nekim tko točno zna što treba učiniti da se osjećam dobro. Od tada se to više nije dogodilo, oboje smo se složili da ne može i od tada se drži podalje, ali ne mogu prestati misliti na njega. Mislim da sam razvila osjećaje prema njemu. Da mu kažem? Da vidim osjeća li i on isto?"

Velika pogreška

Stručnjakinja za muško-ženske odnose joj je odgovorila: "Ako se drži podalje to sugerira da dečko tvoje sestrične zna da je ovo bila pogreška. Osim toga, morate se zapitati je li vam se on stvarno svidio ili osjećaj da vas drugi muškarac želi? Počnite tražiti mjesto gdje ćete živjeti kako biste se malo distancirali. Ovo će vam pomoći da krenete dalje. Tvoja sestrična je bila jako ljubazna što te je ugostila, krađa njenog dečka bila bi pravi šamar i izazvala bi probleme u tvojoj obitelji", piše The Sun.