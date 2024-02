Sekspertica Jana Hocking provela je tjedan dana u New Yorku jer se htjela zabaviti i živjeti u trenutku.

Kad je prolazila carinu, Jana je rekla da joj je putovnicu uzeo zgodan zaštitar kojem je rekla gdje je odsjela, a on joj je odgovorio: "Pa to je blizu mene! Hoćeš me izvesti na večeru?" Zatim se otišla zabaviti s prijateljicama. Odjenula je crnu mini suknju, dolčevitu i crne čizme do koljena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Napaljeni' muškarci u New Yorku

Kad je stigla u bar, bila je sretna kad je otkrila da je u njemu bio omjer muškaraca i žena 50/50. Rekla je da su se mnogi odvažili na flert pa je skupila hrabrosti za razgovor.

"Moji prijatelji i ja razgovarali smo sa svima, uključujući i jednog gospodina koji je nosio šarmantni šešir na kojem je pisalo 'Pokaži mi tu gu***'. Hm, jesam li spomenula da su u ovom gradu svi napaljeni? Započela sam razgovor sa zgodnim bradatim gospodinom i odjednom sam se ponovno počela osjećati kao srednjoškolka. Veličanstveno. Ubrzo me uhvatio 'jet lag' pa sam završila u taksiju. Sljedećeg jutra sam se probudila uz nekoliko poruka od jednog tipa, ali nisam došla u New York kako bih bila samo s jednim muškarcem. Dakle, nakon tog dana, ponovno sam se dotjerala i otišla u bar Petea Davidsona s predivnim gej prijateljem."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jana je za ovu prigodu odjenula seksi crvenu pletenu haljinu, crne čizme i kaput s uzorkom geparda. Kad je ušla u bar, rekla je da je odmah osjetila da su muškarci uzbuđeni i da je bar bio seksi. Od velikih crnih kožnih separea do crvenih baršunastih stolica - odavao je seksualnu vibru. Rekla je da je upravo ovdje otkrila zašto su ljudi u tom gradu toliko seksualno uzbuđeni. Pričala je s mještanima i malo flertala.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U krevetu s oženjenim muškarcem

Sljedeći dan je u baru čitala knjigu, a dva muškarca su sjela pokraj nje i častili je pićem. Rekla je: "Izgledala sam zbunjeno i jedan od muškaraca mi je rekao: 'Primijetili smo vaš australski naglasak kad ste naručili vino i zaključili da vjerojatno niste navikli na ovu hladnoću pa smo mislili da bi vas ovo moglo ugrijati.' Slatko!"

Onda su se stvari sljedeću večer malo zakomplicirale. U drugom baru se zapričala s jednim Francuzom i počeli su glasno pričati. Na kraju se vratio u Janin hotel gdje su se seksali. Sutradan se probudila i vidjela romantične poruke koje joj je poslao, ali je onda otkrila nešto.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Prijatelj me nazvao sat vremena kasnije i rekao da je Francuz oženjen. htjela sam avanturu u New Yorku, ali ne takvu vrstu", rekla je Jana. Kako bi to zaboravila, odlučila ga je jednostavno blokirati i krenuti dalje, piše Daily Star.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Senzacije iz spavaćih soba Hrvata! Istraživanje otkrilo šokantne detalje o seksu