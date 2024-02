Nitko ne voli misliti da ga partner vara, ali to se događa. Mnogi od vas možda su bili u iskušenju da s vremena na vrijeme pregledaju partnerov mobitel, no stručnjakinja za spojeve i sekspertica Jana Hocking otkrila je da, mada to nije baš dobar potez, žene ga itekako prakticiraju, piše Daily Star.

Jana je za news.com.au otkrila da postoji jednostavan način na koji možete uhvatiti nekoga ako mislite da vas vara, a taj trik za otkrivanje je prilično jednostavan.

Iako njuškanje može biti primamljivo, Jana kaže da obično ne završi dobro jer obično te poruke koje pročitaju ljudi pogrešno protumače, što može dovesti do svih vrsta katastrofa. Ipak, žene masovno preko partnerovih mobitela saznaju vara li ih.

Jana je također rekla da špijuniranje partnerovog mobitela može biti teško, no da unatoč tome žene mogu biti jako lukave. "Jedna moja prijateljica snimala je svog dečka svaki put kad bi uzeo telefon i unio svoju lozinku te je tako saznala njegovu lozinku, pa je bez problema saznala što sve ima na mobitelu", otkrila je.

Jedna lozinka za sve

"Druga moja prijateljica je kao lozinku upisala ime bivše djevojke svog partnera i uspjela je od prve otključati njegov mobitel. Uopće me ne čudi što ju je na kraju ostavio i vratio se bivšoj. Treća je, pak, otkrila da je partner vara zahvaljujući pametnom satu kojeg je on slučajno ostavio kod kuće. Odjednom je zazvonio i na njemu se prikazala eksplicitna poruka žene s kojom ju je varao", ispričala je stručnjakinja.

No, Jana je rekla da je najbolji savjet na temu kako otkriti da vas netko vara čula od voditeljice podcasta "Call her Daddy" Alex Cooper. U nedavnoj epizodi otkrila je lukav i genijalan trik.

"Čini se da većina ljudi koristi istu lozinku za sve svoje račune, pa ako želite provaliti u partnerov mobitel, jednostavno ga pitajte možete li posudit njegov račun za neku od streaming platformi. Obično vam daju lozinku bez oklijevanja, a devet od deset puta to će biti ista lozinka koju koriste za svoja računala, e-poštu i mobitel", ispričala je.

"To sam isprobala na svom dobrom prijatelju i upalilo je. Može se reći da je bio jako ljut kad sam mu to rekla i odmah je promijenio lozinke. Ali ako se pitate vara li vas partner, to je savršeno dobar način da saznate", istaknula je.