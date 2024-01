23-godišnjakinja se kao i mnogi mladi, upustila u seks na jednu noć, iako je u vezi. Iako je mislila kako će se nakon toga brzo vratiti svom normalnom životu, kasnije je otkrila gorku istinu.

Potražila je pomoć stručnjakinje za muško-ženske odnose te joj napisala: "Imala sam osjećaj krivnje zbog seksa na jednu noć sve dok nisam otkrila da je i moj dečko varao - s istim muškarcem. Kakva to osoba izigrava ljubavni par seksajući se s oboje? To je bolesno. Čim je prijatelj mog dečka s fakulteta ušao, znala sam da sam u nevolji."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Seksualnost njezinog dečka je upitna

"Imam 23 godine, a moj dečko ima 26 godina. Zajedno smo godinu dana i naša veza je bila savršena sve dok nije doveo tog prijatelja u stan jednu večer. On također ima 26 godina i prekrasan je. Odmah sam osjetila privlačnost. Moj dečko je otvorio nekoliko piva, a zatim smo popili vino i on se brzo napio i za nekoliko sati otišao u krevet. Prijatelj i ja smo pustili film, ali čim je počeo, on mi se počeo nabacivati. Na kraju smo se seksali posvuda - na sofi, podu i kuhinjskom stolu, a sve to dok je moj dečko spavao na katu", objasnila je svoju situaciju.

Zbunjena djevojka je nastavila: "Prijatelja sam vidjela nekoliko puta od tada i uvijek je koketirao sa mnom, ali na svu sreću, moj dečko je bio sa mnom pa se ništa više nije dogodilo. Ne znam je li to zato što imam grižnju savjesti, ali zapitala sam se gdje je moj dečko bio jednu noć. Pogledala sam njegov mobitel i nisam bila spremna na ono što sam našla - gole fotografije njegovog prijatelja, nekoliko fotki mog dečka i jedna od njih zajedno. Što se događa? Zbunjena sam."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Izgubljeno povjerenje

Stručnjakinja za muško-ženske odnose joj je odgovorila: "Postoji samo jedan način da saznaš što se događa, moraš razgovarati s dečkom. Bez obzira na to izigrava li vas ovaj prijatelj, ti i tvoj dečko trebate shvatiti zašto ste oboje bili u iskušenju s tim muškarcem – i najvažnije, možete li sada jedno drugome oprostiti ili ne."

"Trebali biste ga potpuno izbjegavati dok ti i tvoj dečko ne budete na stabilnim temeljima", savjetovala joj je, piše The Sun.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

POGLEDAJTE VIDEO: Od Hrvata ljubav češće vode samo Grci. Svaki peti Hrvat prevario partnera.