Aliia Roza (39), bivša agentica KGB-a, poznata kao "ženski James Bond" - rođena je u Kazahstanu, a postala je špijunka ruske vlade napon pada Sovjetskog Saveza. Njezine misije obavljene su u strogoj tajnosti, a dovele su je do toga da je danas ekspert za "psihologiju muškaraca". Zato je odlučila otkriti kako se svaki muškarac obara s nogu.

Za to je osmislila tečaj po cijeni od 230 eura po satu! Njezina godišnja zarada iznosi oko 1,5 milijuna eura. Aliia ima tim od 2000 članova. Žene vjeruju da će naučiti njezine trikove, jer kako Aliia kaže, alate koje otkriva koristi i sama, u svakodnevnom životu.

Važna je karizma

"Kada organiziram događaj, pozovem ih na modne prezentacije ili popodnevne čajeve, imam pristup poznatim osobama i luksuznim modnim brendovima koje je teško dobiti", kaže ona i dodaje da se sve svodi na karizmu.

"I moja majka i otac su bili dio sovjetskih tajnih službi pa je valjda bilo prirodno da i ja uđem u to. Naučili su me svemu o špijuniranju - kako hodati, kako se šminkati, i, najvažnije, kako razumjeti psihologiju muškaraca. Sve je u karizmi. Najbolje je da stojite ispred ogledala i gledate se svaki dan i pronađete pet osobina koje volite kod sebe. Nije važno što je to. To može biti crta lica, pa čak i stopala ili ruke. To je sve u svrhu da prevarite svoj mozak da pomisli: 'Ja sam boginja'", objasnila je Aliia.

Top 5 najvažnijih savjeta

Nikada ne dajte direktne odgovore na pitanja Nikada ne spavajte s muškarcem na prvom sastanku Obožavajte se u ogledalu da biste izgradile svoje samopouzdanje Uzbudite se prije sastanka Pretvarajte se da ste čuli nešto o muškarcu s kojim izlazite i neka nagađaju što je to

