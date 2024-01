Jedan muškarac nakon razvoda ne može nikako pronaći svoju srodnu dušu, a nije imao sreće ni s aplikacijama za upoznavanje. Ono što nije očekivao od žena je bio njihov površni pristup ljubavi.

Odlučio je potražiti pomoć od stručnjakinje za muško-ženske odnose pa joj je napisao: "Ja sam razvedeni 42-godišnji muškarac i nijedna žena ne želi izlaziti sa mnom jer sam prenizak. Iako priznajem da nisam Daniel Craig, ne izgledam loše."

Ženama je visina važna

"Većina žena želi visokog, tamnoputog, zgodnog muškarca s kojim bi dijelila svoj život, ali ja sam tako nizak da me ne želi niti jedna. Visok sam 164 centimetara. Znam da 'veličina nije bitna', ali moje iskustvo na aplikacijama za upoznavanje dokazuje da to jednostavno nije točno. Žena me ostavila prošle godine i rekla mi je da me više ne voli i da želi razvod. Bili smo u braku deset godina. To mi je bio takav šok, ali sam nakon toga saznao da je imala aferu. Trudim se preboljeti ju i još uvijek je volim", dodao je.

Stručnjakinji za muško-ženske odnose je napisao kako se sada osjeća: "Dao sam joj sve i sada sam izgubljen. Pokušao sam izlaziti, ali ne sviđa mi se. Imam dobar posao, kuću koju sam kupio bivšoj supruzi i vozim pristojan auto. Zabavan sam i ne izgledam loše. Postajem jako frustriran i depresivan. Ne mogu ništa učiniti u vezi svoje visine. Samo bih htio da mi netko da priliku. Možda sam prenizak da opet nađem ljubav, i možda mi je suđeno da budem sam."

Foto: Shutterstock

Nije sve u visini

Stručnjakinja za muško-ženske odnose mu je odgovorila: "Vaša visina vas ne bi trebala spriječiti u tome da pronađete ljubav. To ste već dokazali time što ste bili u braku. Ne žele sve žene visokog tipa i mnogima je svejedno, iako je uvriježeno pravila da je muški partner obično viši."

"Mnogi niski muškarci imaju uspješne veze i ženama su seksi, stoga nemojte odustati od ljubavi. Možda ste trenutno očajni, a to odbija žene. Nemojte sada koristiti aplikacije za upoznavanje i budite otvoreni za upoznavanje žena kroz aktivnosti koje vas zanimaju", savjetovala mu je, piše The Sun.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

