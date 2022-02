Žena koja je nakon šest godina braka s muškarcem suprugu priznala da je homoseksualka, otkrila je da su još uvijek u braku jer on ostaje njezina 'srodna duša'.

Nicolette Popa, 26, izašla je iz ormara suprugu Ryanu u ljeto 2020., ali umjesto da se nađu u mučnom razvodu, njih dvoje su odlučili ostati živjeti zajedno dok odgajaju svoje dvoje djece.

I dalje najbolji prijatelji i roditelji

Državni službenik Ryan (27) priznao je da ga 'nije iznenadilo' otkriće, a Nicolette je objasnila da su oni još uvijek najbolji prijatelji i jedno drugome 'najveća podrška'.

Nicolette iz Wilmingtona u Sjevernoj Karolini rekla je: "Još uvijek smo u braku i još uvijek živimo zajedno u našoj kući sa svojom djecom.

"Za sada, ono što radimo funkcionira. Pokušavamo shvatiti svoje karijere i pokušavamo osigurati da naša djeca imaju najbolji ishod.

Zajedno od srednje škole

"Prioritet dajemo obiteljskom životu u odnosu na spojeve i izlaske."

Nastavila je: “Vjenčali smo se kad sam ja imala 19, a on 20. Zajedno smo u suštini kroz sve naše 20-te, a on je osoba s kojom sam stalno bila u blizini.

“Osjećam da će on uvijek biti moja srodna duša, samo iz druge perspektive.

"Znamo živcirati jedan drugog, ali znamo i biti jedni drugima najveća podrška."

Nicolette je znala da je lezbijka dok je odrastala, ali se uvijek bojala to otvoreno priznati jer je odrasla u konzervativnom dijelu Missourija.

Rekla je: "Moja obitelj je definitivno konzervativna, mi smo sa Srednjeg zapada tako da je to vrlo 'country'. okruženje"

Bilo ju je strah priznati da je gay, čak i samoj sebi

“Nije baš bilo nešto biti gay dok sam odrastala. Duboko u sebi sam razmišljao o tome, ali sam bila prestravljena. Ali kako sam odrastala, osjećala sam se kao da imam sve veći teret na prsima. Znala sam da postoji nešto što moram riješiti."

Prisjećajući se njihovog razgovora kada je rekla Ryanu, Nicolette je rekla: "Razgovarala sam s Ryanom o tome i rekla: 'Slušaj, jednostavno se tako osjećam i ne znam je li to čudno i niti što ti misliš. U osnovi je rekao: 'OK, to je super, žene su super'", opisuje.

"U braku smo u tom trenutku bili šest godina. Kad sam izašla, neko vrijeme je samo on znao, jer nisam bila sigurna kako ćemo to riješiti."

Nakon Ryana, Nicolette je počela pričati bliskim prijateljima, ali užoj obitelji je rekla tek prošlog lipnja.

'Nije bio šok kad mi je priznala'

Ryan je od samog početka podržavao Nicolette, čak je tvrdio da je vidio znakove da je homoseksualna prije nego što mu je rekla - dodajući da je i njegova obitelj stvarno 'podrška'.

Rekao je: "Nije bio šok kad je Nicolette izašla. Počeo sam sumnjati, ali nisam htio pitati, čekao sam da mi ona sama kaže.

"Stvarno je isticala da je tomboy, način na koji se odijevala, sve je više prihvaćala to."