Svatko ima svoje razloge zašto se odlučuje da mu baš ta određena osoba postane kum/kuma. Ono što se najviše podrazumijeva je da će to biti najbliža osoba s kojom mladenci provode najviše vremena, međutim, nekad postoje i neki drugi razlozi zašto se odluče za druge osobe.

Jedan Hrvat se našao u nedoumici jer ga je prijatelj pozvao da mu bude kum, iako nisu toliko bliski te se u zadnje vrijeme ponaša kao da se ne poznaju. Mladić je odlučio savjet pronaći na Redditu gdje je objasnio svoju situaciju: "Frendu trebam biti kum, a on se ponaša kao da se ne poznajemo. Upoznao sam tog frenda preko drugog frenda. Znamo se valjda već pola života. Nekad smo si bili bolji i družili smo se stalno, a ponekad zahladili odnose. Prije nekih godinu dana me pitao da mu budem kum, što me jako iznenadilo jer bi očekivao da mu to bude ovaj preko kojeg sam ga upoznao, jednostavno su si veći frendovi. Više se druže i čuju. Kad god se vidimo na cugi, njih dvojica uvijek imaju zabavne priče koje su se dogodile o kojima ja pojma nemam. Prema njima družimo se skoro isključivo svi zajedno. Na pitanje za kumstvo, rekao sam mu da on meni neće biti kum jer sam za svojeg kuma (i ja se ženim) odabrao najboljeg frenda koji se već oženio i kojem sam ja već kum. Nije mu bilo drago, ali jbg, kaže nema veze. I sad evo do njegove svadbe ima nekoliko tjedana, a mi se niti čujemo, niti vidimo. Kad zovem na cugu, ne stigne zbog posla. On na cugu ne zove skoro nikad, tako da se u zadnje vrijeme vidimo svakih mjesec-dva. O svadbi nemam pojma kako, kada, zašto, kad nešto konkretno dogovori, javit će. Momačku da ne spominjem, ne zna kada, niti hoće li ju uopće imati. Htio sam pitati, trebam li ga odje... ili je za to možda kasno, ali sad kad pročitam sve napisano, mislim da sam već trebao."

Otpili ga

Mnogi su mu savjetovali da ga odbije: "Ma odj... to. Jedan kolega s kojim sam išao u osnovnu školu i s kojim sam se družio po kavama tijekom srednje se isto ženio, među prvima u ekipi. Brata su zvali na vjenčanje, mene ne. Tako da je i on sad za mene odj..."

"Znam da je kumstvo svetinja, ali stari…gle, procijeni malo situaciju, ako je odnos dosta hladan (koliko sam skužio), bolje ti njega "odj...", ali pristojno, naravno. Samo, bude ti u životu kasnije krivo kaj se ne družite i bez veze ćeš se sekirati", napisao mu je muškarac iz Krapine.

Sigurno je poziv zbog novca: "Mislim da nema ništa loše u tome da se odbije kumstvo ako ne želiš biti kum. Ok, već ste se nešto dogovorili, ali vidiš da od toga nema ništa. Sutra ćeš i ti biti miran, a možda te zvao za kuma jer daješ dobre kuverte? On računa da nema veze, bitno da koji eurić dođe."

Ne želi da mu budeš kum

Ostali misle da ga više ne želi za kuma: "Čovjek više ne želi da mu budeš kum, samo to nema muda reći."

"Odje... je on tebe još prije godinu dana", složio se drugi.

Popričajte o tome

Mnogi misle da to nije normalna situacija i da moraju popričati o tome: "Nekoliko tjedana do svadbe i ti ne znaš ništa. To ti je pokazatelj da ne samo da nisi više kum, nego nisi ni pozvan. Naime, u svatove se ne zove bez minimum mjesec i pol prije vjenčanja zbog organizacije prostora, broja gostiju i slično, ali čisto radi potvrde, nazoveš "kuma" pa ga otvoreno pitaš, a nakon toga ga izbrišeš iz imenika."

I drugi muškarac se složio s time: "Jedna od gorih tvrdnji koje sam čuo je "kumstvo se ne odbija". Itekako se treba odbiti u određenim situacijama, a pristaje se onima s kime si stvarno dobar. Ti si grešku napravio što nisi saznao zašto nije pitao tog trećeg prijatelja da mu bude kum. Možda su se zakačili u nekom trenutku pa se pomirili. U svakom slučaju trebaš ga što prije nazvati i reći da nemate nikakvu komunikaciju i da ti ne osjećaš tu nekakvo posebno prijateljstvo i da mu ne želiš biti kum i to trebaš napraviti što prije. Kad se podvuče crta, zapitaj se je li tebi iskreno bitan on ili njegovo mišljenje? Pa boli te ku..., već ti je pokazao da nema volju družiti se s tobom. Pa ja sam sa svojim kumom cugao stalno pred svatove. Ovo je sranje, a ne kumstvo. Znam da to nije lako nekome reći, ali vjeruj mi da će ti biti poslije drago jer ti ne bi ni postavljao ovo pitanje da mu iskreno želiš biti kum."

"Znam da nisu baš neke najjednostavnije teme, ali bolje da s njim popričaš o tome, reci mu kako se osjećaš, možda uopće nemate iste poglede na ulogu kuma", poručila mu je jedna žena.

Nije imao nikoga drugoga

Neki su pretpostavili da nije imao koga drugoga pitati: "Joj, užas mi je to. Tako mi se čini da kad te netko pita za kuma, pretpostavlja se da je odmah odgovor da. Po ovome što si rekao, čini mi se da nema koga drugoga pitati, a kum ti treba, jbg. Ne osuđujem te nikako, ali mislim da je kasno sad da se premišljaš. Čini mi se da ću uskoro biti u istoj situaciji, samo što ja imam vremena za razmisliti. Mogu zamisliti da je koma osjećaj, tako da, sretno!"

Je li zainteresiran za mladu uopće?

Neki su se pitali je li uopće i za mladu zainteresiran: "Nadam se da mu je zainteresiranost za buduću gospođu veća nego za kuma, jbg, može odmah papire za razvod tražiti. Btw. kakva je mlada?"