Jedna se žena na Quori požalila na svoju svekrvu. Njoj, naime, smeta što ona nosi oskudnu odjeću i mjerka mlađe muškarce, piše portal Moje vrijeme.

Žena je otkrila da njena svekrva ima 70 godina te je zatražila savjet kako da joj kaže da je njeno vrijeme prošlo te da se počne ponašati u skladu sa svojim godinama.

"Moja svekrva ima 70 godina, ali stalno gleda mlađe muškarce i čak nosi mini suknje. Kako da joj obazrivo objasnim da je njeno vrijeme prošlo?", napisala je žena.

Uskoro su uslijedili odgovori na njeno pitanje, koji zasigurno nisu bili onakvi kakve je očekivala, a mnogi forumaši su se naljutili.

'Nitko joj nema pravo postavljati ograničenja'

"Ja sam 75-godišnja žena i molim vas da više nikada nikome mojih godina ne kažete da je njegovo vrijeme prošlo. Imam prijateljicu koja sada ima 70 godina i ljetos je nosila jako kratke hlačice zbog kojih su joj noge izgledale kao kobasice, ali to je bio njen izbor i ja joj nisam rekla ni riječ", opomenula je jedna žena.

"Zašto misliš da je najbolji dio života iza nje? Tko te postavio za njenog čuvara? Ni ja nisam proljetni cvijetak (65), ali uvijek pokušavam izgledati najbolje što mogu. Oh i da, nosim kratke suknje, ne mini suknje, ali suknje iznad koljena jer još uvijek imam lijepe noge", istaknula je druga.

"Njeno je vrijeme u malim trenucima njenog života i nitko joj to nema pravo oduzeti niti postavljati ograničenja. Budi zahvalna što ti je rodila muža i omogućila sve blagoslove koje donosi obitelj. I ja sam u godinama kao ona i nosim mini suknje za sport ili za opušteni šoping. Ništa nije bolje od slobode kretanja dugih nogu bez ikakvih ograničenja", dodala je treća.

'Zvučiš stvarno ljubomorno'

Jedan muškarac poručio je ženi da je njena svekrva odrasla žena te da može nositi što god želi. "Gledaj svoja posla!", kazao je.

"Vas bi to trebalo zanimati jedino ako se baš nabacuje muževima vaših prijateljica ili daje PIN svoje kartice zgodnim mladićima. Ako to ne radi, ostavite je na miru i pustite je da se prezentira kako god želi. To je njezin život i neka ga živi po svom", glasio je jedan od savjeta.

"Kako joj to reći obazrivo? Pa vi se šalite, fantastični ste. Živite čedno, zdravo i ispravno. A svekrva vam živi u trenutku i uživa u svom životu. To vas čini tako ljubomornom! Vi sebe možda smatrate sretnom osobom, ali svakako niste bezbrižni kao ona, a to je velika razlika", istaknuo je jedan od forumaša.

"Zvučiš stvarno ljubomorno, izgleda da ona ima samopouzdanja i nosi što želi, a ti još uvijek brineš što će ljudi reći", glasila je jedna od kritika.

"Žena bez obzira na dob treba imati mogućnost odabrati što želi i gdje to želi nositi. Najvjerojatnije se zbog toga osjeća dobro. Na kraju svi ostare, ali takav je život. Ona ima 70 godina. Živjela je dovoljno dugo da može procijeniti što želi nositi. A ti bi trebala zatvoriti usta i nadati se da ćeš sa 70 izgledati jednako dobro kao ona sada, ako ih doživiš", poručio je snahi jedan od forumaša.