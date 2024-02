Jednog muškarca na Redditu zanima plaćaju li žene za seks. Kako bi dobio dojam kakva je trenutno situacija u Hrvatskoj, postavio je pitanje na društvenoj mreži: "Čitao sam da i žene vole otići u zemlje sa seks turizmom pa da čujem vaša mišljenja. Biste li otišle i platile? Zašto da ili ne?"

Ženama je seks dostupan

Mnoge žene tvrde da im nije problem pronaći muškarca za seks: "Nama ženama je seks jako dostupan da bih ga još i plaćala. Čak i mi, koje nismo tako oku ugodne, možemo dobiti kad god nam se hoće."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mislim da svaka cura ima nekog lika kojeg može zvati kad god se zaželi ako je baš tolika kriza. Rekla bih da su po tom pitanju dečki puno lakši od cura. U tom slučaju, ne vidim zašto bih nekoga plaćala ako mogu dobiti besplatno", komentirala je jedna žena, a s njom su se složile i druge.

Muškarci su također komentirali tu temu: "Žigolo usluge koriste samo dame preko 50 godina." Na tu izjavu se nadovezala jedna žena: "Ne. Pričala mi je jedna otkačena umjetnica da je platila liku koji je osobni trener, a u slobodno vrijeme i muška prostitutka - da se seksaju. Rekla je da su pričali nekih dva sata i da su se onda cijelu noć seksali. Ona ima 39 godina i dijete iz prošle veze, koje je ostavila kod roditelja. Rekla je da je to napravila iz dosade i znatiželje, i da joj je bilo super, osobito jer je on sve radio po naputku, dok muškarci to inače ne rade."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Žene smatraju da seksualni život ne zaostaje ni kod starijih gospođa: "To je kod nas mit! Gospođa od 70 plus godina, može si naći isto frajera kao i žena od 35 ili 40 godina, bez ikakvih problema, samo mora držati do sebe. Uvijek ima muškaraca koji vole starije."

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Ne bi plaćale za seks

Većini je važna emotivna povezanost: "Mislim da se ne bih mogla opustiti bez neke emocionalne povezanosti, tako da to nije za mene."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pa sigurno ne bih sad kada sam mlada i lijepa i mogu dobiti seks kad god hoću i ako hoću. To mi se više odnosi na bake starije od 65 godina i vjerujem da većinu korisnika te usluge čine starije bogate žene", dodala je jedna žena, a muškarac joj je odgovorio: "Ali koja je sad bitna razlika kod muškaraca? Postoje cure s kojima bi neki muškarac mogao ako želi. Postoje cure s kojima ne bi mogao lako ili uopće. Oba spola nekako barataju s time što mogu, a što žele. Iz moje perspektive, nekakva vlastita privlačnost uvijek vuče za sobom i standarde koje koristiš za biranje partnera pa čak i samo za seks. Kada pričamo o kupnji seksa, valjda postoji neki skup kvaliteta koje ti nisu dostupne na svakom koraku i bez imalo truda. Ne vjerujem da misliš da baš svakoga možeš imati, već zvuči kao da si ne možeš dati mašti na volju što bi zapravo platila. Ili su žene zapravo manje izbirljive kod partnera za seks?"

"Ne, nije mi tolika kriza", "Radije ne bih vidjela penis nikad više u životu nego platila nekom za seks", "Nema šanse - spolne bolesti. Također, ne spavam ni sa kime ako nisam u pravoj vezi s tom osobom", "Ne privlači me ta ideja niti najmanje, fali mi tu neka povezanost, ne mora nužno biti nešto previše emocionalno, ali čista transakcija - nikako", glasili su neki komentari.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Muški pogled na situaciju

Neki muškarci su komentirali što su čuli: "Mislim da si krivo postavio pitanje. Žene ne plaćaju direktno muškarcu, već idu na putovanje po Europi i tamo nađu nekog ( jer uzbuđenih muškaraca ima na svakom koraku), seksaju se i vrate doma. Stvar je u tome da se tamo seksaju bez straha da će netko doznati za to, da će ih taj lik kasnije tražiti, ili nešto treće. Osobno se sjećam priča koje sam čuo u autobusu od cura koje su išle na maturalac. I to nisam čuo samo jednom. Hvalile su se kako su negdje u Pragu i Španjolskoj, u nekom klubu, našle nekog momka i seksale se, a tu doma možda još nisu ni sa kime do tada, ili samo s dečkom."

"Mislim da realno 80 posto cura ima lika s kojim se može seksati da želi i kad god, što nije uvijek slučaj uvijek za nas muškarce. Po meni je glupo plaćati osim ako frajer nema penis od 25 cm", "Nema smisla jer prosječna cura uvijek ima tzv. 'orbitere' na lageru i seks je dostupan kad poželi. Za razliku od prosječnog muškarca koji mora pustiti dušu da spava s curom", glasili su neki komentari.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Rijetke su htjele probati

Javile su se i žene koje su razmišljale o tome: "Jedno vrijeme me baš držala želja da probam, zanimalo me može li taj neki profesionalac napraviti nešto što još nisam doživjela/osjetila. Ali nisam istraživala dovoljno da nađem nekoga pa me prošlo."

"Možda bih, radi znatiželje. I ako bi mogla birati da je po mom guštu i željama", dodala je druga.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

POGLEDAJTE VIDEO: Senzacija iz spavaćih soba Hrvata! Istraživanje otkrilo šokantne detalje o seksu