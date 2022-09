Organizacija za zaštitu životinja PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) došla je na novu ideju kako uvjeriti muškarce da postanu vegani. Grupa računa da ako žene krenu u seksualni štrajk protiv onih koji jedu meso, to bi mogao biti prijelomni trenutak potreban da muškarci prestanu biti mesojedi.

Prema The Telegraphu, PETA je rekla da bi seksualni štrajk mogao pomoći 'spasiti svijet' i okončati 'toksičnu muškost'. Daniel Cox iz PETA-e Njemačka rekao je da se muškarci moraju otvoriti oči (i ugledati tofu).

"Svi ih znamo, očevi iz predgrađa s pivskim bocama i hvataljkama za roštilj koji prže kobasice od 10 kuna na svom roštilju od 5000 kuna. Tikvica koju je dodao neki gost gleda se sa sumnjom i samo se nevoljko tolerira. Međutim, činjenica da njemački 'gospodari roštilja' vjeruju da moraju dokazati svoju muškost sebi i svojim bližnjima kroz konzumaciju mesa nije samo na štetu životinja.", komentira vegan.

'Znanstveni dokaz da toksična muškost šteti klimi'

"Sada postoji znanstveni dokaz da toksična muškost također šteti klimi. Stoga bi veliki porez na meso od 41 posto za muškarce bio prikladan. Zabrana seksa ili razmnožavanja za sve muškarce koji jedu meso također bi bila svrsishodna u ovom kontekstu.", radikalan je Cox.

Brojka od 41 posto dolazi iz istraživačkog časopisa Plos One, koji je otkrio da muškarci uzrokuju 41 posto više emisija stakleničkih plinova od žena zbog svoje sklonosti jedenju mesa. PETA-in poziv na zabranu seksa za muškarce izazvao je bijes, a neki su tu ideju označili 'seksističkom'.

'Najgore priče '90-ih'

Konzervativna zastupnica Alicia Kearns izjavila je za LBC radio: "Samo se nadovezuje na sve najgore priče 90-ih da žene koriste seks, da nije nešto u čemu uživaju i da bi ga trebale koristiti kao sredstvo protiv muškaraca.", kaže i nastavlja: "Također, poziv je nevjerojatno ograničen na heteroseksualne veze." Dodala je kako je ovo još jedan primjer PETA-ine 'taktike šoka'.

U Njemačkoj, mesarka je rekla za Bild: "Ostala sam bez riječi, potpuno sam šokirana ovom izjavom. Profesionalno prodajem kobasice i dolazi mi više žena nego muškaraca", kaže i dodaje: "Meni bi bio veliki problem kada mom mužu više ne bi bio dopušten seks.”, zaključuje.