"Rodila sam s 19 godina, pa opet s 20 i 22 godine. Odgajala sam djecu, brinula o mužu, sve je bilo podređeno njemu, a on me varao gdje je stigao. Ja sam radila doma, debljala se i brinula o obitelji. A onda sam sve saznala, rekla sam sama sebi da ću biti strpljiva dok djeca malo ne porastu, a onda sam ga ostavila, skinula višak kilograma, pokrenula svoj posao i uspjela. Sad me moli da mu se vratim, ali nikad! Trenutačno se viđam s dečkom koji je 20 godina mlađi od mene, ide na faks, jako je utreniran i pruža mi ono što nisam dobila od muža: pažnju, seks i nježnost. I uživam, baš uživam. A gdje sam ga našla? Pa na Tinderu!"