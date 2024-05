Samo jedan sat dodatnog sna može povećati ženski libido za 14 posto, a svaki dodatni sat nakon toga može ga dodatno povećati. To nije lako postići ako imate djecu, probleme sa spavanjem ili ako radite prekovremeno. Ali ako, unatoč izazovima, uspijete početi spavati sat vremena duže, to će vam potpuno promijeniti seksualni život.

Ovo je utvrđeno u istraživanju "The Impact of Sleep on Female Sexual Response and Behaviour" u kojem je sudjelovalo 171 žena iz Amerike.

Odmorenoj ženi je veći libido

Vezu između dobrog seksa i dovoljno sna potvrđuju mnogi terapeuti. Tako klinička seksologinja i trenerica za seks i veze Ness Cooper, kaže da bi spavanje u odvojenim krevetima moglo dovesti do većeg libida i boljeg seksa.

"Dijeljenje kreveta s nekime tko ima drugačiju rutinu spavanja od vas može dovesti do toga da se ne možete odmoriti kako treba, isto kao i dijeljenje kreveta s nekime tko se previše pomiče u snu ili pravi previše buke", rekla je Cooper.

Foto: Shutterstock

Nedostatak sna ponekad može smanjiti vaš libido i tako negativno utjecati na vezu.

"Kada se ne odmorimo dovoljno, to može utjecati na naš libido i našu sposobnost da uživamo u seksu. Neki ljudi čak prijavljuju poteškoće u dostizanju orgazma kada nisu dobro spavali", dodala je Cooper, prenosi Metro.

Foto: Shutterstock

POGLEDAJTE VIDEO: Senzacija iz spavaćih soba Hrvata! Istraživanje otkrilo šokantne detalje o seksu