Hrvatski korisnik Reddita znatiželjno je postavio pitanje: „Koliko se često oslanjate na pull-out metodu, a koliko na pilule i kondome? Mišljenja i iskustva pišite, malo me zanima.“

Uslijedili su iskreni odgovori Hrvata

„30 godina, nikad bez kondoma. Ne vjerujem nikome, pa ni sebi”, rekao je jedan reditovac.

“Ne koristin kondome, osim za 'one night standove' s nekin koga apsolutno ne znan. Nije to to. Ako koristim normalan kondom, onda ne osjetim ništa, a ako koristim tanji neki, onda pukne za dvije minute. Šta bude, bit će, al ja si gušte trat neću”, izjavio je jedan Dalmatinac.

Drugi je na to kontrirao: “Kondom je najjednostavniji, ništa se ne gubi ako ga se koristi, za pull-out se samo bezveze gnjaviš umjesto da uživaš kako treba. Kontracepcije makni ća.”

Javile se žene koje su ostale trudne

“Godinama pull-out i plodni/neplodni dani. Posljednji put nije vadio na plodne dane jer "nije mislio da će se primiti". Evo me trudne 14 tjedana”, požalila se jedna žena.

“Dečko i ja smo koristili pull-out metodu 5 godina i, evo, postali smo roditelji prije dva tjedna radi te metode”, rekla je druga.

Komentirao je I muškarac čija žena je ostala trudna: “Kondomi. Ispada pametno jer svaki put kad smo išli na dijete je ostajala trudna odmah prvi mjesec. Potajno sam se nadao duljem happy timeu, ali eto. Planiram vazektomiju kroz koju godinu i riješiti se gumica za vijeke vjekova.”