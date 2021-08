Bračni par Michaela i Alex Akins nakon vjenčanja primijetili su kako se njihove životne navike dobrano razlikuju, a to mogu "zahvaliti" okolini u kojoj su odrasli, piše BuzzFeed.

Naime, Michaela je u djetinjstvu i ranoj mladosti iskusila beskućništvo, a znala je i biti gladna. Alex je, s druge strane, odrastao u bogatoj obitelji. Razlike među njima ponekad su zaista velike.

Michaela i Alex nedavno su na TikToku podijelili u čemu se njih dvoje najviše razliku, a njihova videa pregledana su preko osam milijuna puta.

"Kad jedem obrok, uvijek sve pojedem, jer nisam smjela napustiti stol dok ne dovršim obrok, inače bi me kritizirali da sam rastrošna. No, moj suprug jede dok nije sit poput svake normalne osobe", kazala je Michaela.

On je naučena da nikad ništa ne baca

Ona je otkrila i kako čuva sve račune u slučaju da mora nešto vratiti, dok njen suprug to ne radi, već ako nešto nije u redu s onim što je kupio, on to baci i kupi novo.

"Imam kolekciju staklenki za slučaj da ih mogu ponovno upotrijebiti. Naučena sam da nikad ništa ne bacam", rekla je. "A Alex će baciti ili reciklirati stvari kad završi s njima."

Michaela nikad ne kupuje brendirane stvari ili odjeću. Alex nikada sam nije kupio automobil, mobitel ili laptop, dok je Michaela morala sama kupiti svu svoju elektroniku. Njen pas iz djetinjstva bio je mješanac, dok je Alex imao čistokrvnu pudlicu.

Skladan brak, unatoč razlikama

"Michaela čuva svu ambalažu iz svakog restorana iz kojeg smo ikad naručili dostavu", rekao je Alex. "Ona također čuva sve naše poklon vrećice, što je izvrsno za blagdane, rođendane, darivanje - to nam puno olakšava."

"Svaki put kad izađem iz sobe i ostavim uključeno svjetlo, ona će ga isključiti - čak i ako se vratim odmah unutra", nastavio je. "Volim pojesti sve naše ostatke hrane, no Michaela ih neće ni taknuti iz frižidera", istaknuo je.

Unatoč razlikama među njima, Michaela i Alex imaju vrlo skladan brak. Njihov recept za to je uzajamno razumijevanje i komunikacija.

"Svatko se razlikuje po tome kako je odrastao, ali ako uspijete međusobno izgladiti i prihvatili velike stvari koje vas smetaju, tada će se i male same riješiti", otkrio je Alex.