Mnoštvo žena imalo je želju udati se za milijunaša, no nisu bile te sreće. Ipak, ako odgovorite na sljedećih 30 pitanja, možete saznati ima li vaš trenutni partner potencijal da postane milijunaš, piše Mondo.

"Žena je kamen spoticanja muškarčevoj karijeri", rekao je svojevremeno Lav Tolstoj. Postoje istraživanja koja su pokazala da u 35 posto slučajeva najuspješnije karijere muškarca ne bi postojale bez prisutnosti jakih žena u njihovim životima.

Ovaj test od 30 pitanja dat će vam odgovor na pitanja jeste li vi jedna od njih te možete li svog partnera pretvoriti u diktatora, priznatog genija ili milijunaša?

Slijedi popis od 30 pitanja, a sve što trebate učiniti je odgovoriti s "Da" ili "Ne". Svi odgovori poput "Sumnjam", "Ne uvijek", "Ne znam", računaju se kao negativni, zbog čega ih ne morate brojiti. Sretno!

Jeste li odrasli u obitelji u kojoj su svi muškarci bili uspješni?

2. Jeste li se prije družili ili živjeli s uspješnim muškarcem?

3. Je li većina vaših prijatelja uspješna ili u vezi s uspješnim partnerima?

4. Jeste li i sami uspjeli u životu?

5. Biste li se žrtvovali za partnerov uspjeh?

6. Imate li više od 23 godine?

7. Tražite li od uspješnog muškarca novac, uspjeh, karijeru ili da podnese neku žrtvu?

8. Razumijete li obveze profesionalca u području djelatnosti kojom se bavi vaš partner?

9. Osjećate li povećanje energije nakon intimnog odnosa, a ne pad?

10. Razgovarate li puno s partnerom, ne samo o svakodnevnom životu, već i o temama koje se promatračima mogu učiniti dosadnima?

11. Sluša li vaš partner vaše mišljenje?

12. Jesu li vaše veze narušene preljubom, nevjerom?

13. Donosite li vi i vaš partner zaključke uz osmijeh, koristeći razumne i logične argumente?

14. Možete li jako zainteresirati partnera za svoju ideju?

15. Je li odnos vašeg partnera s ocem loš, nekvalitetan ili ga uopće nema?

16. Ne miješa li se njegova majka u vaš život, savjetuje, nameće?

17. Vaš partner ne pati od viška kilograma, ovisnosti o nedozvoljenim supstancama, alkoholizma, lijenosti, apatije?

18. Vrijedi li isto i za vas?

19. Ne maštate, nego radije glumite?

20. Je li vaša veza s partnerom zauvijek do vašeg ili njegovog posljednjeg dana?

21. Jeste li već prikupili malu svotu novca kako biste pomogli svom partneru da započne svoj pothvat?

22. Jeste li spremni gladovati, odbijati kupnju, živjeti u unajmljenom jednosobnom stanu, dajući partneru priliku da počne ispočetka?

23. Potrebe djece nisu dominantne u vašem odnosu?

24. Jeste li spremni postati partnerova menadžerica, producentica, tajnica, maserka, psihologica?

25. Ne srami li se vaš partner pohvaliti se vama kao voljenom ženom?

26. Znate li tehnike manipulacije muškarcem uz pomoć intimnosti, nježnosti, podizanja i spuštanja samopoštovanja?

27. Jeste li sigurni da vaš partner ima dovoljno talenta za izgradnju posla, karijere ili uspješnog kreativnog puta?

28. Provodite li manje od tri sata dnevno sami sa sobom?

29. Jeste li napravili IQ test s izvrsnim rezultatima?

30. Uspijevate li pročitati više od pet knjiga mjesečno?

Napomena: računajte samo odgovore "Da". Evo rezultata!

Od jedan do pet:

Netko vam je rekao da muškarac mora vas uzdržavati. Ipak, to je laž. Osim toga, sudeći po rezultatima testa, niste od onih žena čiji partner vjeruje da je dužan doprinositi, a vi ne. Želite bogatstvo, ali to ne ide dalje od želje da kupujete, spavate do ručka i hvalite se prijateljima cijenom i kvalitetom šminke i krpica. Stoga, prvo sami postanite vrijedna osoba, pa tek onda zahtijevajte bar nešto od svog partnera.

Od šest do deset:

Nedostatak novca je umarajuća činjenica, a vi biste željeli da vaš partner promijeni bar nešto. Sve je to pošteno. Ipak, ništa se neće promijeniti sve dok zahtijevate i ne naučite voditi. Nije dovoljno postaviti cilj "Moraš utrostručiti svoju plaću". Ako čovjek sam ne zna kako to uraditi, treba ga voditi, motivirati i podržavati. Na kraju krajeva, potrudite se napraviti jasan plan po kojem će vaš partner dovesti vašu obitelj do materijalnog uspjeha.

Od 11 do 15:

Često se svađate, zar ne? Razlog je taj što ste vi jaki i vaš partner je jak. Ipak, za sada su vaši zahtjevi, kao i svaki postupak, destruktivni. Skandali se rađaju iz činjenice da kada tvrdite nešto, ne nudite partneru prave načine za rješavanje problema. Zahtijevate, uspoređujete, vrijeđate, ali ne tretirate svog partnera kao osobu koja rješava materijalne probleme. Potrudite se da ga tretirate kao najvrjednijeg doprinosioca vašoj obitelji.

Od 16 do 20:

Vi i vaš partner se dobro razumijete. Ipak, razmislite jeste li izabrali premale ciljeve za njega. Upravo zato što svom partneru niste pokazali da vjerujete u njegovu sposobnost, a samim tim i u mogućnost da postigne nevjerojatan uspjeh, niste mu usadili želju za ozbiljnim djelovanjem. Promijenite plan i vidjet ćete kako se sve počinje mijenjati.

Od 21 do 25:

Vi ste idealni! Vi ste snažna žena koja će potaknuti svog partnera na nevjerojatna postignuća! Iskreno ste odgovorili na sva pitanja, priznajući da niste savršeni u nekim područjima i da niste u potpunosti kompetentni. Opraštate svom partneru greške i stalno učite, mijenjate strategiju njegovog djelovanja. Osim toga, upravo ste zbog razumne samokritičnosti i bistrog uma stvorili iluziju superiornosti kod svog supružnika, a takav način djelovanja uvijek će osigurati maksimalan uspjeh!

Od 26 do 30:

Vaša budućnost, kao i budućnost vašeg partnera, još nije sigurna. Previše ste dominantni, oduzimate mu inicijativu. I zato, čak i ako drugu polovicu usmjerite na uspjeh, dobit ćete poslušnog izvršitelja svojih zadataka, a ne profesionalca koji je strastven prema poslu. Smanjite pritisak. Dajte svom partneru barem iluziju njegove dominacije nad vama. Takva politika će donijeti opipljivije rezultate, a vi ćete ih dobiti mnogo brže.