U novom TikTok trendu koji hara Europom žene zapošljavaju zgodne influencerice da šalju poruke njihovim dečkima kako bi provjerile hoće li ih oni prevariti.

Ovako funkcionira cijeli proces

TikTok influencerice, poput 19-godišnje Livi Shelby, šalju poruke muškarcima kako bi mogle vidjeti hoće li s određeni muškarci početi koketirati s njom na internetu. Naime, usluge ovih kreatora sadržaja često traže sumnjičave žene koje ne vjeruju svojim partnerima.

Ovaj TikTok trend često rezultira prekidom veze zbog nedostatka povjerenja između uključenih parova. U nedavnom razgovoru s radijskom voditeljicom Daisy Maskell o C4 dokumentarcu "Cheat Detectives: The Loyalty Test", Livi je opisala kako cijeli proces funkcionira.

"Ne odgovarate na to hoće li oni biti lojalni, ako su odgovorili 'hej', na pola su puta”, objasnila je. "Neki su rekli 'ne oprosti, ja imam djevojku', ali meni to još uvijek nije dovoljno dobro. Neki od njih će čak otići i lajkati moje slike, i tada znaš, da ih imam", priča Livi za Daily Star.

Unatoč tome, Livi je tvrdila da nimalo ne žali zbog svoje neobične aktivnosti, te je čak provela test odanosti na jednom nesuđenom tipu. To je uključivalo istraživanje čovjekovog Instagram profila i pristup porukama usredotočujući se na, na primjer, njegovu ljubav prema automobilima. "Prilično je lukavo, pomalo lukavo", priznala je.

Livi ne naplaćuje svoje usluge, ali dijeli videozapise poruka koje je razmijenila s osobom na internetu.

"Kažem ljudima da ako ne želite da se objave, onda to ne činim, jer to je ono zbog čega to radim, zbog sadržaja", rekla je, objašnjavajući zašto je to uvjet za njezin rad. To je, smatra ona, poštena zamjena za neplaćenost svog "istraživačkog rada".

Iako ovaj trend može rezultirati krajem inače zdravih veza, tijekom jednog videa na TikToku došlo je do sretnog završetka, jer muškarac kojeg je Livi kontaktirala nije odgovorio na njezine poruke.