Nošenje čarapa u krevetu može biti kontroverzno, ali liječnici kažu da može poboljšati vaš seks. Iako vaš partner to isprva možda neće cijeniti, stručnjaci smatraju da njihovo nošenje može smanjiti rizik od erektilne disfunkcije.

Liječnik Paul Van Der Westhuizen je rekao: "Istraživanja pokazuju da čak 80 posto muškaraca i žena doživi orgazam dok nose čarape, u usporedbi s 50 posto bez čarapa. Smatra se da je to zato što im je držanje čarapa pomoglo da održe višu tjelesnu temperaturu. Dakle, još uvijek možete sve izdržati, samo zadržite te čarape kako bi vaše tijelo održalo dobru temperaturu."

Više od polovice muškaraca u dobi od 40 do 70 godina pati od erektilne disfunkcije, što otežava postizanje ili održavanje erekcije. To može biti simptom temeljnih stanja poput visokog krvnog tlaka, kolesterola i dijabetesa. A vazokonstrikcija - prirodna reakcija na osjećaj hladnoće - također može povećati šanse. "To je metoda zaštite u kojoj tijelo izvlači krv iz ekstremiteta poput prstiju na rukama, nogama i penisu", rekao je liječnik Van Der Westhuizen. To može spriječiti erekciju, koja se oslanja na dobar protok krvi u penis.

"Jednostavan način da to spriječite je održavanje ugodne temperature u spavaćoj sobi za vas i vašeg partnera. Sve što će vam pomoći da zagrijete jezgru vašeg tijela, poput ostajanja ispod pokrivača tijekom seksa ili nošenja čarapa", rekao je Van Der Westhuizen i otkrio četiri savjeta o tome kako smanjiti rizik od erektilne disfunkcije u hladnijim mjesecima.

1. Vježbanje i dijeta

Debljanje je uobičajeno oko blagdanskog razdoblja i tjednima nakon toga, pri čemu ljudi smanjuju količinu tjelovježbe te jedu i piju više nego inače. To može uzrokovati probleme s održavanjem erekcije. Liječnik Van Der Westhuizen je rekao: "Male promjene poput vježbanja kod kuće ili odlaska u teretanu mogu pomoći u povećanju vaše dnevne aktivnosti. Pobrinite se da jedete uravnotežene obroke koji će vam pomoći u reguliranju težine i razine energije. Endorfini iz vježbanja također će vam pomoći da se osjećate dobro, što znači da ćete vjerojatnije biti raspoloženi za seks i manje se boriti sa sezonskom erektilnom disfunkcijom."

Foto: Shutterstock

2. Liječenje testosteronom

Kako starite, normalno je vidjeti da se razina testosterona — muškog spolnog hormona — smanjuje, što može uzrokovati erektilnu disfunkciju. Testovi mogu pokazati imate li nizak testosteron, a liječnik opće prakse može vas uputiti stručnjaku za hormone koji vam može ponuditi nadomjestak testosterona ako patite od nedostatka.

Liječnik Van Der Westhuizen je rekao: "Ako ste zabrinuti zbog toga što su vam razine testosterona znatno niže od normalnih, test na testosteron može vam pomoći da shvatite što se događa. Nakon rezultata možete s povjerenjem razgovarati s liječnikom kako biste dobili pomoć, bilo putem lijekova ili promjena načina života. Ako sumnjate da biste mogli imati neravnotežu, vrijedi razgovarati s liječnikom kako bi vam mogao propisati ispravno liječenje."

Foto: Shutterstock

3. Upravljanje stresom

Stres je još jedan ključni čimbenik rizika za erektilnu disfunkciju, ali postoji niz načina na koje možete zadržati razinu stresa. Liječnik Van Der Westhuizen je rekao: "Odvojiti vrijeme da se na pravi način isključite s posla i uložiti vrijeme sa svojim partnerom da radite stvari u kojima uživate, može vam pomoći da se dovoljno opustite da intimnost ne bude zastrašujuća. Ako vam je posebno teško, odvojite više vremena za stvari koje vas opuštaju ili razgovarajte sa stručnjakom ako smatrate da vam je potrebna podrška. Ako tijekom cijele godine doživljavate visoku razinu stresa, važno je potražiti pomoć jer to može imati mnoge negativne učinke na vaše mentalno i fizičko zdravlje osim erektilne disfunkcije."

Foto: Shutterstock

4. Alternativni tretmani depresije

"Uobičajeno je patiti od sezonskog afektivnog poremećaja (SAD) zimi — vrste depresije, zbog čega mnogi uzimaju antidepresive. Međutim, neki selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina (SSRI) mogu uzrokovati erektilnu disfunkciju kao nuspojavu", rekao je liječnik Van Der Westhuizen i dodao: "Svakako bi bilo dobro razgovarati s liječnikom opće prakse i pogledati druge mogućnosti liječenja. Uvijek je važno razgovarati sa stručnjakom prije bilo kakvih promjena u lijeku. Nagli prestanak uzimanja antidepresiva može biti vrlo opasan, ali ako istražite mogućnosti s liječnikom opće prakse, nadamo se da će vam jedna stvar manje utjecati na raspoloženje tijekom tmurnih zimskih mjeseci", piše The Sun.

Foto: Shutterstock

