U serijalu Ljubav briše granice pričala sam sa strancima koji su za svoje druge polovice izabrali upravo Hrvate. Otkrivat ćemo vam običaje njihovih država, upoznavat ćemo različite nacije iz cijelog svijeta - Europe, Sjeverne i Južne Amerike i Afrike te ćete također otkriti i kako su oni prihvatili hrvatske običaje i ljude.

29-godišnji Odoemelam Chuckwuemeka Bright iz Nigerije je po zanimanju UIUX dizajner, ali vodi i konzultantsku tvrtku za studiranje u inozemstvu. Živi u državi Lagos koja je najnaseljenija država u Africi. Ima petero braće i sestara, a njegovo srce je osvojila Hrvatica. Nama je otkrio više o odgoju djece u Nigeriji, njihovim običajima za vjenčanja i babinje, ali je pričao i o borbi za radnička prava, kao i o svom odnosu s Hrvatima.

Odgoj djece u Nigeriji

U Nigeriji se djeca odgajaju s ljubavlju. Čak i uz brzi rast zapadne civilizacije, roditelji pokušavaju napraviti ravnotežu tako što nas uče tradiciji. Mladi napuštaju roditeljsku kuću prema svojim financijskim mogućnostima. Uzmimo za primjer, ako imaju 18 godina, od njih se očekuje da studiraju, a u većini slučajeva fakulteti koje odaberu, nalaze se u drugoj državi. U ovoj situaciji ili ostaju u studentskom domu ili dobiju privatni smještaj izvan škole. Ako diplomiraju i dobiju dobar posao, odlučuju se na samostalan život.

Majke u Nigeriji su najljubaznije osobe koje ćete ikada upoznati. Imaju posebnu empatiju kada su sa svojom djecom. Znaju biti stroge ako djeca griješe u nekim stvarima.

Foto: Privatna arhiva Foto: Privatna arhiva

Običaji u Nigeriji za vjenčanje i babinje

Religija je odigrala veliku ulogu u Nigeriji - u smislu da ljudi biraju partnere ako imaju ista uvjerenja, ali vjerujem da se to mijenja kod novih generacija jer ljudi traže ljubav, a ljubav je sve. Kad postoji razumijevanje, ne vidim zašto bi vjera bila problem.

Nigerijski običaji za sklapanje braka su tradicionalni - mladoženja odlazi u mladenkin dom i jasno obznanjuje svoju namjeru, a nakon toga, mladoženja treba platiti određeni iznos novca i ponuditi neke namirnice.

Sklapanje braka istospolnih parova je još novitet i nisu naišli na stabilno tlo. U većini slučajeva istospolni parovi ne obznane svoj brak ili odluče otputovati u zemlju u kojoj je legalan, tako da vjerujem da postoji strah u otvaranju tema o tome, budući da je Nigerija usvojila zakon protiv homoseksualnosti, zbog kojeg mogu završiti u zatvoru.

Foto: Privatna arhiva Foto: Privatna arhiva

Svoju partnericu iz Hrvatske sam upoznao preko prijateljice, koju znam preko društvenih mreža. Jedan dan sam nazvao tu prijateljicu putem videopoziva i sadašnja partnerica me odlučila pozdraviti. Tada sam vidio da je draga i ljubazna svaki put kad smo telefonski razgovarali pa sam je pitao za ime na društvenim mrežama. Tako smo počeli komunicirati. U to vrijeme sam se vraćao u Nigeriju jer sam završio svoj prvostupnički studij u prosincu 2018. u Sjevernoj Makedoniji.

Osvojio me njezin osmijeh i način na koji joj se lice ozaruje kada se smije. Bila je i ostala draga osoba, koja uvijek pronalazi ono najbolje u drugima. Kada me posjetila, to je bio vrlo sretan i emotivan trenutak za nas, ali nismo planirali biti u dugoj vezi jer sam se sljedeći tjedan vraćao u Nigeriju. No, komunikacija je odigrala veliku ulogu u našem odnosu pa smo počeli vezu na daljinu, što nije bilo lako jer zahtijeva vrijeme, trud i odanost. Ponovno me je posjetila u lipnju 2022. godine, trebao sam je posjetiti ranije, ali tada se pojavila korona i omela naše planove. Konačno smo se našli u lipnju 2022. godine, tada sam je zaprosio i rekla je da. To je bio najsretniji dan u mom životu. Sretan sam što mi je partnerica. Nije mi važna rasa, niti boja kože, poštujem samo ljubav koju imamo i sve što smo morali proći, a što je našu vezu učinilo čvrstom poput stijene. Ako Bog da, bit ćemo tu jedno za drugo, do posljednjeg daha.

Foto: Privatna arhiva Foto: Privatna arhiva

Borba za radnička i ljudska prava u Nigeriji

Ovo je vrlo važno pitanje, vjerujem da se nigerijska mladež navikla na patnju, u smislu da - kad jednom dođe do abnormalnog povećanja usluga, ljudi se teže prilagode, i to je utjecalo na ljude.

Nigerija je zemlja koja rado prima sve ljude, dokle god se pridržavate pravila i propisa. Brak je važan u Nigeriji jer se naša zemlja time ponosi. Tradicionalni brak je važan jer prikazuje tradiciju obiju strana, posebno ako dolaze iz različitih etničkih skupina u zemlji. Naši ljudi se znaju našaliti i reći: "Nemoj dopustiti da te tvoj trenutni dečko spriječi da nađeš muža kakvog trebaš." To znači da - ako tvoj dečko nema plan oženiti te, onda tražiš nekoga tko je kompatibilan za brak.

Foto: Privatna arhiva Foto: Privatna arhiva

Opuštenost kod Hrvata

Mislim da su Nigerijci vrlo otvoreni ljudi gdje god se nalazili. Mi smo opušteni i možemo otvoreno pričati o svojim emocijama, a vidio sam da su i Hrvati sretni ljudi.

Nigerijci imaju empatiju, brinemo za ljude koje volimo i uvijek nađemo vrijeme za svoje voljene osobe bez obzira na prirodu našeg posla, rekao je Odoemelam za Net.hr.

Foto: Privatna arhiva Foto: Privatna arhiva

