Emma (45) iz Essexa rekla je da je prošlogodišnje Valentinovo bila kap koja je prelila čašu, pa se sada okrenula aferama te potiče druge žene da nađu ljubavnike, piše Daily Star.

Emma je počela varati svog supruga nakon Valentinova prošle godine. Svog ljubavnika upoznala je na jednoj aplikaciji te, tvrdi, nije zažalila. Ona je 12 mjeseci kasnije napustila muža te potiče druge žene da učine isto.

"To što sam mužu rekla za svoju aferu rezultiralo je time da smo naš brak zauvijek završili. Željela sam biti iskrena. Prijavila sam se na jednu aplikaciju za dejtanje iz hira doslovno dan nakon Valentinova prošle godine", otkrila je Emma.

"Iako sam to od supruga skrivala oko osam mjeseci, bilo mi je sve teže i teže. Zapravo sam željela da sazna kako bih mogla nastaviti sa svojom aferom. Mužu sam jedne večeri otkrila i ostavila sam ga", ispričala je.

Emma je počela tražiti afere nakon što je jednog dana shvatila da zaslužuje bolje.

Bilo joj je teško ostaviti supruga

"Nije tako teško uložiti malo truda, poput raditi nešto posebno za Valentinovo ili obljetnice. No, moj muž to nije mogao, a prošle godine nije bilo ništa. To mi je bio okidač za odlazak", otkrila je.

Seks između Emme i njenog sada već bivšeg supruga nije postao loš, samo se prorijedio. Prošli bi mjeseci, a da se ne bi taknuli s čime se Emma teško nosila. Njen novi partner, tvrdi, tretira je kao kraljicu.

"Toliko me voli i daje komplimente mom tijelu. Seks nije jedina stvar koju volim kod njega, stvarno vjerujem da on više odgovara meni i mojim interesima. Prvih nekoliko uzbudljivih mjeseci kad smo se skrivali seks je bio odličan i sada je isto", ispričala je Emma.

Emma sada preporučuje drugim ženama da imaju afere ako su zapele u kolotečini.

"Mislim da se mi žene prečesto zadovoljavamo s partnerima koji nas ne tretiraju kako treba i to treba promijeniti. Strašno je imati aferu, a još strašnije ostaviti muža, ali morate biti hrabre. Za mene je prošlogodišnje Valentinovo bila ta posljednja kap koja je prelila čašu. Mislim da će se mnogo žena slično osjećati ovoga tjedna. Žene, morate znati koliko vrijedite", istaknula je Emma.