Primijetila je da neke žene samo žele nekoga okriviti, ali ne mogu kriviti svog muža. To je često zato što je on otac njihove djece ili žele nastaviti suživot ili ne žele izgubiti prednosti koje dolaze s bogatim muškarcem. Neke se supruge čak očajnički pokušavaju umiješati nudeći seks utroje i same nude seks s njom.