Ova šokantna priča dolazi iz Velike Britanije. Žena koja je htjela ostati anonimna, otkrila je da je tek nakon udaje saznala da joj muž ima groznu povijest.

Već neko vrijeme živi sa silovateljem

Tjedan prije nego što je upoznala svog muža, anonimna žena ispričala je da je saznala da joj je muž silovatelj. Naime, nakon nekoliko godina u braku, njezin muž je shvatio da je ipak vrijeme da sa suprugom podijeli svoju mračnu prošlost, piše The Sun.

Jednu večer par je izašao u pub na piće i tada se dogodila prava drama: "Bila sam užasnuta, shvatila da nemam pojma za koga sam se, dovraga, udala. Upoznali smo se 2010., a vjenčali se dvije godine kasnije. Brak je bio u problemima gotovo od samog početka jer me je muž znao udarati kad je bio pijan. Bio je ljubomoran i lagao je o svemu sve, a na van se doimao kao dobar čovjek", ispričala je zabrinuta supruga koja s mužem ima petogodišnju kćerku.

Nakon što je anonimna žena saznala da joj je muž imao spolni odnos s nepoznatom ženom, koja je navodno bila previše pijana da bi pristala na seks, odlučila je da neće spavati s njim u istom krevetu, počela ga je izbjegavati koliko god je to bilo moguće, priznala je.

'Trebam li ga prijaviti policiji?'

"Imam 41. godinu, a moj suprug 43. Nedavno se požalio na nedostatak seksa i ljubavi. Rekla sam mu da se moj pogled na njega promijenio otkako mi je rekao za silovanje. Tada je on izgubio živce i počeo je vikati na mene da to nije bilo silovanje. Pokrenula sam brakorazvodni postupak, ali se pitam trebam li ga prijaviti policiji", ispričala je užasnuta supruga koja se za pomoć obratila The Sunovoj savjetnici za brak i veze.

Nakon ove teške ispovijesti, anonimna žena je dobila odgovor savjetnice koja je zabrinutu suprugu odmah uputila na udruge kojima se "pod hitno" mora obratiti kako bi prijavila svog supruga za seksualno uznemiravanje jadne djevojke. "Vaš muž bi još uvijek mogao biti kazneno odgovoran za ovo silovanje iako je prošlo dosta vremena", istaknula je The Sunova savjetnica.