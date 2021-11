HReditovka je postavila dosta kontroverzno pitanje. Kaže kako je s bratovim prijateljem razgovarala o muško-ženskim odnosima i ostala zatečena. Bratov prijatelj misli da je za muškarce prihvatljivo,"štoviše poželjno pri ulasku u ozbiljnu vezu imati 'veće iskustvo' - veći broj prijašnjih seksualnih partnerica“.

"On je naveo (po meni) apsurdan broj od 20 seksualnih partnera“, piše HReditovka. Istodobno, lik smatra da "ako je žena imala veći broj seksualnih partnera prije ulaska u ozbiljnu vezu, muškarac takvu ženu ne može smatrati kvalitetnim materijalom za suprugu i majku, a društvo je smatra bludnom“. Čini se da bratov prijatelj ima jednako zaostale stavove i oko preljuba.

'Muškarac može varati ženu i poštovati ju'

"Najviše me zasmetala izjava da 'muškarci ne vode ljubav nego imaju seksualni odnos' kao argument tome da, iako je muškarac vara, može voljeti i poštivati svoju suprugu. Takvo razmišljanje je vladalo prije 100 godina i meni je neshvatljivo. Ako se poštivanje pokazuje tako što okolo navlačiš sve što stigneš, jer 'ti si muškarac i donosiš novce na stol' (još jedan argument), to mi stvarno ne treba, i iskreno se nadam da si u današnje vrijeme ni jedna pametna žena to ne bi dopustila ako od toga nema debelu financijsku korist (zvuči ružno, ali osim lude zatelebanosti ne postoji ni jedan dobar razlog da se to trpi)“, piše HReditovka koju zanima koliko mladih ljudi slično razmišlja.

'Žao mi žene koja s njim završi'

Na HRedditu je uglavnom postignut konsenzus, kojeg je možda najbolje sažeo komentar "Tako puno s*anja, a tako malo papira“.

"Lik je debil kakvog nema što se tiče te teme. Bilo da muško vara il žensko jednako je loše. Žao mi je žene koja s njim završi“; „On ima pravo na svoje mišljenje, a žene imaju pravo ne ženit neandartalce.“; neki su od komentara, a drugi su uvjereni kako je lik „teški incel“, a iz njegovih stavova s vidi da nikada nije imao vezu s djevojkom.

Mnogi su isticali kako je prilično poželjno da partner s kojim se ulazi u vezu ima iskustva jer je seks vještina kao i svaka druga te da je preljub izdaja bez obzira na spol.

Ipak bilo je onih koji upozoravaju da su takvi stavovi prema kojima su prijašnji partneri ženi teret, a muškarcu referenca atavizam kojeg se teško riješiti.

Društveno nametnuti konstrukt

"Realno i objektivno logički gledano na obje stvari bi se trebalo gledat identično… No živimo u kulturi u kojoj su muškarci najčešće gledani kao osvajači žena i oni koji se trude da dođu do onog sto žele, a žene su tu da budu osvojene. Koliko je to istina i aktualno u današnjem svijetu ne znam, ali ostavilo je traga“, smatra jedan HrRedditovac, a i drugi ističu kako je takav stav još živ, i kod muškaraca i kod žena.

„Iskreno se uvijek neugodno iznenadim kad shvatim koliko žena još pristaje na takva razmišljanja i u takvim uvjetima ostaje u vezama“, „Teško mi je povjerovat da u 21. stoljeću postoje ljudi s takvim neandertalskim stavovima... Tužno“, pišu HReditovci.

...koji ne izumire, štoviše, vraća se?

No jedan HReditovac je upozorio kako nije tek u pitanju relikt prošlih razmišljanja, nego rastući trend koji je posljedica konzervativne revolucije i pripadajućih Alt-right pokreta.

„Pa što se čudiš? Sve više mladih čita ta Red pill sranja, dovoljno ti je pogledati komentare na ovom subredditu. Nemaju oslonac u životu (odgoj roditelja i sl.) ili se razočaraju u neku žensku pa smišljaju teorije kako su sve iste pa se tješe“, „MGTOW, Incel i ostale slicne ideologije da. Generalno Manosphere.“

A da seksistički stavovi nisu u izumiranju, pokazuje i jedan komentar:

'Patrijahat je prirodni ljudski sustav'

„Patrijarhat nije bogomdan, niti ga je itko izvana na silu uspostavio. To je prirodni ljudski sustav koji se spontano formirao i spontano se održava na temelju razlika između muškaraca i žena i dan danas. Dok je stanje takvo, a kroz povijest dominira vec tisućama godina i po mom mišljenja nitko živ danas neće dočekati neku značajnu promjenu na globalnoj razini, muškarcu ce (društvo) po tim pitanjima tolerirati vise nego ženi. Iznimke samo dokazuju pravilo. Sa ovim se čovjek može slagati ili ne, ali situacija je takva.

Naravno, nije sve crno-bijelo. Koliko mladih razmišlja poput tog prijatelja? Više od 50 posto će naginjati u tom smjeru, ali ne nužno toliko radikalno kao on. Rješenje je okružiti se ljudima koji ti pasu. Generalno govoreći, ovakva temeljna pitanja i pogledi na život se jako rijetko mijenjaju. Bilo kakve rasprave najčešće dovode do jačanja početnih položaja.