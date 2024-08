Ogroman 'ponos' uništava mu ljubavni život: 'Ne mogu naći curu, odnosi su nemogući'

Muškarac je na Redditu otvorio dušu o svom iznadprosječno velikom spolovilu i ispričao kako mu ova obdarenost uništava ljubavni život.

Iako mnogi smatraju da penis nikad ne može biti "prevelik", ovaj anonimni muškarac se ne slaže s time. Priznao je da ne zna što bi s njim te je dodao da su mu mnoge veze propale zbog veličine njegovog spolovila, piše Daily Star.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: shutterstock

Zbog velikog penisa ima problema u krevetu

"Tinejdžerima se govori da će biti popularni kod žena ako imaju veliki penis, ali to je laž. Imao sam samo jednu ozbiljnu partnericu, a kada smo nakon nekog vremena pokušali penetraciju, rekla je da se osjeća kao da se raspara. To je ubilo naš seksualni život i uništilo naš odnos. Imao sam još jednu partnericu, nije mi odgovarala, čak ni kad je bila potpuno opuštena. Kad smo probali lubrikant, krvarila je, a ja sam se osjećao užasno. Ova veza je propala zbog drugih razloga, ali to bi sigurno i kasnije bio problem", rekao je.

Mnogi korisnici Reddita su ga pitali zašto jednostavno ne prakticira seks na jednu noć dok ne nađe osobu koja se može prilagoditi njegovoj veličini, ali on je objasnio da nikad nije uživao u povremenom seksu. "Uvijek sam smatrao da žudim za istinskom intimnošću. Razlog zašto svaka od ovih veza ne uspijeva je taj što jako cijenim seks u vezi. Unatoč tome, ja sam uvijek glavni uzrok neuspjeha. Ne želim smanjiti penis, to mi se čini pogrešnim. Ne mogu previše učiniti, samo sam htio ovo skinuti s vrata jer je to frustrirajuće", napisao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

Muškarac je otkrio da duljina nije problem nego da obujam ženama uzrokuje bol: "Malo mi je manji od limenke gaziranog soka po obujmu, ali veći od limenke Red Bulla", objasnio je.

Neki su mu dali savjete kako bi mogao postupiti u budućnosti.

"Idi u trgovinu za odrasle. Pitaj ih imaju li knjige na tu temu koje možeš kupiti. Provjeri je li tvoja partnerica uzbuđena i je li možda doživjela orgazam prije nego što uđeš u nju. Ako to učiniš kako treba, tvoja se partnerica ne bi trebala osjećati kao da joj trebaju šavovi nakon seksa. Mnogi muškarci pretpostavljaju da veličina nadmašuje nedostatak tehnike. Nemojte biti jedan od njih", savjetovao mu je jedan muškarac.

Drugi je dodao: "Žene rađaju, vagina se može rastegnuti, ali će trebati vremena i truda. Nemojte odustati. Prava žena će se htjeti potruditi probati."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Mojmira u šoku: 'Na ovu izložbu možete potpuno goli. Ok, možete obući tenisice...'