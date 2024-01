Kad je otkrio da ga supruga vara s njegovim vlastitim ocem, muškarca je povrijedio njihov uvrnut odnos.

Užasnut suprug je na Redditu objavio da je saznao da njegova 37-godišnja supruga zadnjih nekoliko tjedana šalje seksi poruke njegovom 61-godišnjem ocu. "Imamo dvoje male djece. Moji roditelji su razvedeni, a moja žena, djeca i ja stalno se družimo s tatom", započeo je objavu.

Supruga ga varala s njegovim ocem

Dok je popravljao aplikaciju na očevu telefonu, naišao je na sumnjivu poruku vlastite supruge. Iako je njezin kontakt bio spremljen pod drugim imenom, malo je pronjuškao i otkrio da je to doista njezin broj. "Tada sam počeo čitati poruke. Imao sam samo 15-20 sekundi prije nego što se otac vratio po svoj telefon, ali već sam vidio kako joj je slao fotografije bez majice i oboje su komentirali da su im tijela zgodna", napisao je prevaren muškarac. Njegova supruga je sebe u tim porukama nazivala svekrovom 'djevojkom', a u drugima je izrazila želju da joj se suprug odseli.

U panici je napustio očevu kuću ne rekavši mu što je vidio, a umjesto toga, nazvao je vlastitu majku kako bi se oslobodio boli koju je osjećao.

"Mama je došla u tatinu kuću i suočili smo ih s tim. Tada je supruga objasnila kako je počela ta čudna veza. Počelo je prijateljski, a onda je postalo intimnije do te mjere da su se dopisivali po cijele dane, a moj tata je slao bezbrojne je*** fotografije, a ona je slala seksi selfije, uključujući grudnjake pa čak i fotografije u toplesu. Tata je očito tražio još eksplicitnije fotografije njezinih dijelova tijela i izrazio želju da bude s njom. On je komentirao oralni seks i čak je rekao da bi zapravo trebali biti zajedno ili se vjenčati. Svi smo trebali ići na odmor idući tjedan na plažu, a moj tata je slao poruke o tome kako će mu biti teško vidjeti je", napisao je.

Planira ga napustiti

Suprug čak vjeruje da je njegova supruga uskoro planirala romantični bijeg s njegovim ocem. Iako je par tvrdio da se još ništa fizički nije dogodilo, očito su insinuirali da bi došlo do toga da nisu uhvaćeni. Međutim, njezino obrazloženje njenog ponašanja je najluđi dio. "Kaže da je to radila samo kako bi usrećila mog tatu jer je on usamljen i dobar je prema njoj, i kao očinska figura, jer ona nema dobar odnos s roditeljima. Komentirala je da sam se udebljao, a moj tata ima fit tijelo", bilo je njezino obrazloženje.

Također je tvrdila da je njezin suprug bio 'zao prema njoj', što je djelomično razlog zašto se obratila njegovom ocu. "Imamo dva dječaka i ne želim da imaju razvedene roditelje. Samo želim čuti vaše savjete dok smišljam svoj sljedeći potez", napisao je na kraju.

Korisnici Reddita bili su zgroženi cijelom situacijom. "Za ovo ne postoji ništa drugo osim razvoda. Poželjela bih povratiti svaki put kad bih pogledala bilo koga od njih", napisala mu je jedna žena, a jedan muškarac je dodao: "Tvoja žena je užasna, kao i tvoj otac."

"Vaš brak je gotov. Ništa se ne može učiniti da se to spasi. Nikada više nećeš vjerovati svojoj ženi, niti bi trebao - a njezino opravdanje (učinila je to da oraspoloži tvog oca? Kakav je to razlog?) je laž. Dva dečka s razvedenim roditeljima će biti puno sretniji nego dva mladića koja žive s dvoje roditelja koji se ne vole. Što se tiče tvog oca… Ne, nemam ništa za reći. Prekini nakratko sve veze i počni posjećivati terapeuta, najbolji je prijedlog koji imam", savjetovao mu je jedan muškarac, piše The Sun.

