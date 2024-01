Strast u vezi može nestati nakon mjeseci i godina provedenih s istom osobom, ali možda postoji jednostavan razlog zašto.

Prema riječima sekspertice, problem je uvijek u komunikaciji. Jana Hocking je rekla da često dobiva poruke u kojima ljudi otvoreno pričaju o svojim problemima u spavaćoj sobi, a jedno pitanje se stalno pojavljuje: "Zašto se moj partner ne želi seksati sa mnom i kako to mogu popraviti?"

Zašto nema redovitog seksa u dugim vezama

Hocking je rekla da nikada do sada nije bila dovoljno samouvjerena da ponudi odgovor na to pitanje. Nedavno je čula teoriju koja bi mogla riješiti problem za 90 posto parova. Slušala je svoj omiljeni podcast, Diary of a CEO, a voditelj Steven Bartlett je ugostio filozofa Alaina de Bottona da razgovara o raznim temama vezanim uz ljubav i seks. Steven ga je pitao: "Zašto je seks lakši na početku nego u dugoj vezi", a on je rekao da je odgovor vrlo jednostavan.

"Rekao je da je jedan od glavnih odgovora na ovo pitanje - bijes. I to je onaj kojeg parovi nisu ni svjesni da ga imaju jedno prema drugom. Ovo nisu očite stvari poput ljutnje zbog nevjere ili zlostavljanja. Ne, ne. Rekao je da te ljutnje dolaze iz mikrosituacija razočaranja, npr. netko je zaboravio izvaditi kantu za smeće, netko je kasno došao kući. Ti mali mikroslučajevi se zbrajaju i postaju skriveni bijes u vama. Rezultat je da tada ne želite da vas partner dira jer ste duboko u sebi bijesni, ali toga niste ni svjesni. Alain je rekao nije baš lako seksati se ili željeti seks s nekim na koga ste ljuti. U mnogim vezama postoji mnogo pohranjene ljutnje za koju nijedna strana ne zna da postoji", objasnila je Hocking.

Jana je shvatila da je to nešto za što je i sama bila kriva u prošlosti. Rekla je da je bila u vezi koja je na početku bila seksi, ali dinamika se promijenila kada su počeli živjeti zajedno. Zatim su se, odjednom, izlasci počeli smanjivati jer je partner shvatio da će Jana biti kod kuće kad se želi družiti. Došlo je do točke u kojoj je od nje očekivao da priprema ručak i skuplja njegove prljave ručnike s poda – stvari koje bi je "izludjele". Svaki put kad bi se počela ljutiti zbog sitnih gnjavaža, rekla je da će se pokušati suzdržati, jer je to zvučalo tako beznačajno, ali to ne znači da nije bila ljuta iznutra.

Jana je rekla kako misli da će mnoge žene koristiti zabranu seksa kao taktiku za suzbijanje iritantnog ponašanja. Umjesto da razgovaraju o tome, ljudi jednostavno prestanu konzumirati seks. "Dakle, koje je rješenje? Pa, ako se želite više seksati, Alain kaže da morate svaki tjedan pitati svog partnera kako ste živcirali jedno drugo, a zatim otvoreno i iskreno razgovarati o tome što vam smeta.

Stavite sve na stol, obratite mu se i vidjet ćete da se bijes u vama gasi. Oh, i što je najvažnije, vraća vam se libido. Zato ne gubite vrijeme na cvijeće, otmjene večere i seksi donje rublje, samo pitajte jedno drugog koji su vaši problemi", poručila je Jana, piše Daily Star.

