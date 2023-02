38-godišnjak je nakon strašnog saznanja da ga supruga vara i da uzima pilule s novim ljubavnikom, odlučio obratiti se psihijatrici za savjet.

Tako joj je napisao: "Moja žena je imala nekoliko veza za jednu noć tijekom našeg braka, ali njezina posljednja seksualna indiskrecija stvarno me potresla. Otkrio sam da je počela uzimati kontracepcijske pilule, a ja sam imao vazektomiju. Imam 38 godina, a supruga 35. Zajedno smo devet godina i imamo sina koji ima šest godina."

Preljubi supruge

"Bilo nam je teško kad smo se vjenčali. Puno smo se svađali nakon što je priznala da se ljubi s nasumičnim muškarcima i da ima veze za jednu noć u večernjim izlascima. Imala je grozno djetinjstvo bez ikakve ljubavi i shvatio sam da je stalno tražila ljubav zbog svog odgoja. Molila je za oproštenje i odlučio sam da pokušamo još jednom jer je pomisao da je izgubim bila preteška. To je bilo prije četiri godine i stvarno sam mislio da smo postali bliži i jači od tog strašnog vremena. Ali dio mene brinuo se da će ponovno doći u iskušenje i u posljednjih nekoliko mjeseci počeo sam osjećati da stvari nisu u redu", rekao je muškarac.

Zatim je dodao: "Počela se ponašati distancirano i neljubazno. Iako sam imao osjećaj da se bavi svojim starim trikovima, nisam se želio suočiti s tom mogućnošću. Mogao bih oprostiti besmislenu vezu, ali ovo je više od toga, otkrio sam prazno pakiranje kontracepcijskih pilula u kanti i napola iskorišteno pakiranje u toaletnoj torbici. Razdire me saznanje da ona postaje ozbiljna s nekim drugim."

Savjet psihijatrice

Na njegovu ispovijest odgovorila mu je psihijatrica: "Žao mi je. Očito ste se jako trudili zadržati vaš odnos duže vrijeme, ali sada morate priznati da je kraj. Dok mnogi odnosi mogu nadvladati afere, kako bi preživjeli i napredovali, potrebno je međusobno poštovanje. Zaslužuješ puno bolje od ovoga. Uspješan brak izgrađen je na međusobnom povjerenju."

"Odvojite dan po dan za sada i oslonite se na prijatelje i obitelj. Morate reći svojoj ženi što ste otkrili i pitati je zašto je opet zastranila. Ako ste voljni pokušati ponovno, jasno dajte do znanja da je ovo posljednji put i ozbiljno to učinite, inače se suočavate s nesretnom budućnošću. Razgovarajte s nekim tko ima suosjećanja prema vama kako biste utvrdili koji je najbolji put za vas kao par", savjetovala mu je psihijatrica, piše The Sun.