"Botoks, fileri, umjetni nokti i trepavice – moja supruga je postala neprepoznatljiva, izvana i iznutra, otkako je počela raditi u frizerskom salonu", započeo je svoju priču psihijatrici jedan muškarac.

Važan joj je izgled

Zbog nezgodne obiteljske situacije, 39-godišnjak je odlučio potražiti psihijatrijsku pomoć: "Ja imam 39 godina, a ona 37. Naše kćeri imaju 13 i 11 godina. Oduvijek je vodila računa o svom izgledu, ali u posljednje vrijeme čini se kao da joj je to jedini fokus. Nisam bio oduševljen njezinim novim poslom zbog sati, ali znao sam da joj to puno znači pa sam pristao raditi od kuće kako bih zadovoljio potrebe naših kćeri. Naša najstarija kćerka se toliko promijenila u srednjoj školi, ali moju ženu to ne zanima. Štoviše, čini se da je moja supruga puno sretnija otkako je dobila posao, ali ja nisam vidio veliku promjenu u svom životu koja omogućuje njezin novi način života."

"Provodi sate na frizure i šminku ili gleda videa i opsjednuta je time kako poboljšati svoj izgled. Uvijek se sve vrti oko nje. Moje potrebe su potpuno zanemarene i čini se da njoj ne nedostaje vrijeme sa mnom ili njezinim kćerima. Moja žena izgleda nevjerojatno, ali bojim se da sav ovaj trud koji ulaže oko svog izgleda nije za moju korist. Ne mogu se sjetiti kad smo se zadnji put seksali. Svaki put kad sam pokušao, ona se opravdala. Zbog nje se osjećam kao dosadni tata koji ostaje kod kuće. Ako bi bio iskren, ljubomoran sam i ogorčen na nju", priznao je psihijatrici.

Izgubit će djecu

Ona mu je na to odgovorila: "Može postojati mnogo razloga zašto netko izgubi volju za seksom. Razgovarajte s njom o tome kako se osjećate. Dajte joj do znanja da želite da bude sretna, ali da se osjećate da vas uzima zdravo za gotovo i da vam nedostaje intimnost. Njezina preokupacija izgledom znači da možda ima nizak nivo samopouzdanja."

"Dajte joj do znanja koliko mislite da je prekrasna i podsjetite je da je ona uzor svojim kćerima. Nježno joj dajte do znanja da će provođenjem toliko vremena gledajući se u ogledalo i gledajući videe izgubiti vezu sa svojom djecom. Pomoglo bi vam da razgovarate s terapeutom kako biste riješili te probleme", savjetovala mu je psihijatrica, piše The Sun.