Američka mladenka nedavno je ispričala kako je pobjegla sa svojim rođakom nakon što se mladoženja pojavio pijan na dan njihova vjenčanja. Incident se dogodio prošle godine, kada se 24-godišnja Cearia iz Marylanda u crkvi udala za 28-godišnjeg Sama, izvijestio je The Sun.

Međutim, mladenka je bila izuzetno razočarana kada je mladoženja na ceremoniju došao mrtav pijan. Odlučila je da neće ostati s njim te je pobjegla sa svojim rođakom, koji joj je ujedno i bivši dečko.

Cearia i Sam odlučili su se vjenčati nakon što su dugo bili u ozbiljnoj vezi. Njezin 21-godišnji rođak Kyle trebao ju je predati ispred oltara jer nema druge obitelji koja bi svjedočila njezinoj udaji.

Cearia

Mladoženja jedva stajao na nogama

Govoreći u TLC-ovu showu "Gypsy Brides US", 24-godišnjakinja je pričala o svojim tremama prije vjenčanja i prisjetila se kako je tada razmišljala: "Danas sam jako nervozna. Veliki je dan i puno mi misli prolazi kroz glavu. Kyle je moja jedina obitelj. I zato želim da on bude dio vjenčanja."

Kada je stigla do oltara, Cearia je nanjušila da Sam bazdi na alkohol i pokušala je to isprva zanemariti. "Nije me mogao pogledati u lice, ispustio je vjenčano prstenje", rekla je.

Cearia i Sam

Nije morala dvaput razmisliti

Nakon što se neugodno vjenčanje nekako i odvilo, mladenka je rekla da Sam ne može ni držati oči otvorene, govoriti ili stajati kako treba. Vidjevši je razočaranu, njezin rođak otkrio joj je svoje prave osjećaje i zamolio je da pobjegne s njime. I ona je to učinila!

Cearia nije morala dvaput razmisliti; viđena je kako bježi kroz vrata s Kyleom prije nego što se s njim poljubila na parkiralištu. Novopečenom suprugu samo je kratko dobacila: "Naš brak je gotov, odlazim s Kyleom!"

