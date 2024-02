Cijene organizacije svadbe su u Srbiji drastično skočile u odnosu na prošlu godinu. Mnogi parovi se odlučuju troškove isplatiti zahvaljujući kuvertama. Boško Bubanja, predsjednik event industrije u Srbiji, i financijski savjetnik Vladimir Vasić, otkrili su na Prvoj TV koliko mladenci u prosjeku dobivaju u kuvertama, piše Mondo.

Porasli troškovi svadbi

"U današnje vrijeme, kada sve košta više nego što je to bilo prije, sigurno je da su financije značajna stavka u organizaciji jedne svadbe. Gomila organizacijskih stvari je nekad bila na samim mladencima. Sada oni sve prepuštaju profesionalcima i sve usluge plate novcem. Zato je danas veća potreba da se mladencima donese novac", rekao je Bubanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Stručnjak za organizacije evenata je objasnio: "Kod nas je takva situacija da velika većina mladenaca nema u startu novac za financiranje svadbe. U nekom trenutku moraju prebrojiti sve poklone, kako bi isplatili gomilu ljudi koje su angažirali. Uglavnom se uplati depozit, a nakon svadbe se plaća ostatak troškova."

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Mladenci unaprijed kažu što žele

Vladimir je otkrio da postoje svadbe na kojima mladenci jasno definiraju kakve poklone žele.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ranije smo donosili materijalni poklon, a danas se to promijenilo i riječ je o čuvenim kuvertama. Bio sam na svadbama svagdje po svijetu i jako je zanimljivo kakva su pravila negdje drugdje. Bio sam na jednoj svadbi gdje dobijete unaprijed knjigu i birate što će vam gosti kupiti. To se radi tako da se pokloni ne bi duplirali, a stavi se da raspon cijena bude od 100 do 500 eura", otkrio je financijski savjetnik.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Koliko zarade mladenci u Srbiji

"Prosječna svadba u Srbiji je od oko 200 gostiju. Ta svadba košta između 18.000 i 20.000 eura. Polovicu tog iznosa čini restoran, a druga polovica je sve ostalo. Najveća stavka je bend koji je u prosjeku oko 2500 eura. Zatim dolaze odijelo, vjenčanica, šminka, frizura - to je oko 1500 eura, fotografije i video oko 1500, torta je oko 500, nakon čega dolazi prstenje i dekoracija. Netko će više izdvojiti za bend, netko za vjenčanicu, pa to može varirati", rekao je Bubanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zatim je otkrio koliko mogu zaraditi: "Daje se depozit svim tim ljudima, a ostatak se plati od poklona. Ako 200 odraslih daje po 100 eura, pokrili smo svadbu. Ako roditelji i kumovi pojačaju, onda ostane i više, a to mladenci mogu iskoristiti za putovanje. Svadba je prije godinu i pol koštala između 13.000 i 15.000 eura."

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

POGLEDAJTE VIDEO: U Hrvatskoj sve manje sklopljenih brakova,a velik broj razvoda: Zašto pucaju i kako ih spasiti?