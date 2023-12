Dijana (25) se portalu Moje vrijeme požalila na svekrvu koja je neprijateljski nastrojena prem njoj te joj "podmuklo rovari iza leđa".

Dijanin suprug ima 23 godine, a mladi par ima dvogodišnjeg sina. Ona ne živi sa svekrvom u istoj kući, niti je često viđa.

"Moja svekrva relativno je mlada postala svekrva i baka, jer muž ima sestru koja se udala prije njega i rodila. Mene nisu prihvaćali u obitelj još otkako smo suprug i ja prohodali. Za svekrvu se uvijek sve vrtjelo oko kćeri i njezine obitelji. Uvijek se njima sve davalo, a unuka se svuda vodila", ispričala je.

"Svog unuka, našeg sina, niti jednom nigdje nisu poveli. Maleni je zbog toga jako tužan, a kad smo to njima jednom rekli, njihov odgovor je bio da je on još mali i da ga oni ne mogu voditi sa sobom. To nije istina jer je unuka kod njih svaki vikend prespavala dok je još bila beba, a moj sin im je premali i s dvije godine", dodala je.

"Prihvatili smo to kao normalni ljudi i nismo se miješali u ništa pa ni u njihove probleme. Jednako tako, nikoga nismo miješali u svoje svađe, rješavali bi ih u svojoj kući. Ne volim kad se netko miješa u moj život, to najviše mrzim", istaknula je Dijana.

'Prije dva mjeseca sve je eskaliralo'

Njen suprug radi u majčinoj i očevoj obiteljskoj firmi, a oni žive udaljeni svega pet minuta automobilom. Dijana trenutno ne radi, već stoji kod kuće i čuva dijete.

"A tu i nastaju problemi. Istina je da sam većinu vremena kod kuće, a svekrva mi predbacuje da nikamo ne idem, da sam previše u kući. Štoviše, prigovara mi da se ne brinem o djetetu i da ne kuham pa dijete nema što jesti, i tako bliže i tako dalje", požalila se mlada majka.

Dijana je otkrila da je sve donedavno mogla podnositi svekrvine urede, no onda je sve eskaliralo.

"Svekrva ne zna što se događa kod nas u kući jer nas posjeti jednom mjesečno i samo kad nešto treba. Zadrži se deset minuta i to je to od nje. Donedavno sam sve to još mogla podnositi, ali prije dva mjeseca sve je eskaliralo. Počelo je kad joj se kći, moja šogorica, s djetetom vratila kući zbog problema u braku", ispričala je.

"Već tjedan dana nakon što joj je kći došla doma počela mi je raditi probleme i poticala je svađu između mene i muža, s tim da mu je govorila razne stvari o meni. Naravno da smo se nakon toga on i ja jako posvađali, ali opet, to smo riješili u svojoj kući" dodala je.

Ne želi se ispričati svekrvi

Dijana tvrdi da je njena svekrva, osim o njoj, počela širiti laži i o cijeloj njenoj obitelji. "Tek tad sam mužu rekla da više ne želim s njegovom mamom imati posla i da uopće ne želim razgovarati s njom. Muž mi je rekao da unatoč svemu on i dalje želi da svi normalno razgovaramo i družimo se. Stoput sam promislila, ali sam od te ideje odustala nakon što mi je šogorica rekla da sam ja ta koja se svekrvi moram ispričati za svoje ponašanje", istaknula je.

"Pa ja sam ta koja u cijeloj toj priči nikada nisam ništa loše rekla njegovim roditeljima, a sada oni očekuju od mene da se ja ispričam. Ne vidim smisao", dodala je.

Dijana je suprugu rekla da ga razumije jer on svaki dan mora ići kod svojih roditelja zbog posla, no zamolila ga je da ne ide kod njih kad je vikendima slobodan.

"Na to mi je odgovorio da se on kod njih ide družiti. Znam da ga oni tamo zovu i znam da mu pričaju sve i svašta za mene, jer kad dođe kući sav je živčan i odmah mi je sve jasno", otkrila je.

"Često samo prešutim jer se ne želim svađati s njim, a kad mu i objasnim da želim da je on vikendom doma s djetetom i sa mnom, kaže mi da je s nama svaki dan. Pa dobro, pretjerujem li? Ne znam što napraviti, samo sam žena koja se bori za svoju obitelj. Molim za savjet, hvala", istaknula je na kraju svoje ispovijesti mlada majka.