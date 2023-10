Luka Crepuljarević se iz modernog grada preselio u selo Semegnjevo na Zlatiboru jer je odlučio svoj život izgraditi na djedovini. Zalaže se za zdrav način života i želi iskoristiti sve blagodati koje mu priroda pruža, a izgleda da je to vrlo privlačno djevojkama, piše Mondo.

POGLEDAJTE VIDEO: Imotski spajač brakova ženi sve, ali svog sina ne: 'Ja ga mogu u roku od 24 sata oženiti, on neće pričati sa mnom'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Potpuno neuobičajeno za mladića, pogotovo za djevojke koje su navikle na gradski život. Luka je posljednjih dana napravio pravu pomutnju. Naime, nakon gostovanja na Prvoj TV zovu ga pjevači i glumci i hvale ga, a ima i bračnih ponuda.

"Mislim da to nije problem u selu, već je to od osobe do osobe. Ima dosta ljudi koji su oženjeni, a žive i rade na selu. Dosta je do samog čovjeka. Ako se ja djevojkama uspijem prilagoditi i one meni, trudimo se naći zajednički jezik i u tome ću uspjeti", rekao je Luka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Promovira zdrav način života

Može se reći da je Luka uspio u svom cilju promoviranja zdravog načina života i razmišljanja te promoviranja kako čovjek treba živjeti na selu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Luka je u emisiji na Prvoj otkrio da mu se čak mobitel blokirao od silnih poruka djevojaka. Kako kaže, dobivao je upite i pitanja vezana za izdavanje soba, kao i dolazi li često u Beograd. Naravno, bilo je i onih koji nisu shvatili njegov način života.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Bilo je onih koji me ne razumiju, ali mnogo je više onih koji podržavaju moju odluku da kao mladić ostanem na selu i nastavim se baviti poljoprivredom. Sada sam obogatio svoj stočni fond. Sretan sam čovjek jer radim ono što volim i živim u svom selu. Taj mir mi nitko i ništa ne može zamijeniti", rekao je Luka.