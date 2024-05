Kršćanski par iz SAD-a Morgan i Paul Olliges su prije svoga vjenčanja 2016. oboje bili u celibatu, što znači da prije vjenčanja nisu imali spolne odnose.

Par redovito na svom YouTube kanalu objavljuje videa o svom životu i uklapanju u moderni svijet u kojemu religija nije istaknuta u društvu. U jednom su videu otkrili šest stvari koje bi parovi trebali znati prije nego što prvi put spavaju zajedno.

Educirajte se

Kao i kod svake druge teme, knjige i članke s interneta ili časopisa o seksu treba kritički sagledati i pomno birati.

"Čitanje neprovjerenih članaka o seksu može izokrenuti naše viđenje seksa. Zato dolazi do krivih shvaćanja i očekivanja, što se dogodilo i meni", rekao je Paul.

Polako, polako…

Kada se vjenčate, ne očekujte da će seks avanture doći s nule na stotku u prvim trenucima braka.

"Da sam to prije znao, ne bih ponio šlag na medeni mjesec i rasplakao Morgan", rekao je Paul. Kada su bili na medenom mjesecu, Paul je Morgan pokazao pakiranje šlaga i izrazio želju za divljim igricama u spavaćoj sobi, što je novopečenu suprugu jako šokiralo i na koncu rasplakalo.

Paul je rekao da bi bilo mudro popričati o ovome prije prve bračne noći kako bi se ovakva situacija izbjegla.

Foto: YouTube

Komunikacija je ključ

Jedno s drugim o seksu razgovarajte iskreno i otvoreno. Posebice se fokusirajte na vaša osobna iskustva i želje.

"Ako mislite da ste dovoljno komunicirali o seksu, vjerojatno niste dovoljno komunicirali o seksu", kaže Morgan.

U njihovom je braku bilo situacija kada je Morgan bila zadovoljna njihovim seksualnim životom, dok Paul nije, a ponekad je bilo i obratno. Zato preporučuju puno komunikacije o vlastitim osjećajima u zajedničkim seksualnim iskustvima.

Više od fizičke strasti

"Seks može značiti dvije vrlo različite stvari za različite ljude", rekla je Morgan.

Navodi da je seks za neke otpuštanje ventila i napetosti, dok je za neke čin duboke intime. Tako neki parovi osim odnosa žele i razgovor, maženje i dubok odnos s partnerom.

"Osim seksualnog čina, bitno mi je povezati se sa svojim partnerom. Tada mi i fizički čin postaje puno ugodniji", rekla je Morgan.

Foto: YouTube

Nije sve samo u seksu

Slično gore navedenom, seks nije sve u vezi koja je došla do faze braka. Seks je samo dio sretnoga braka, a partneri ljubav jedno drugome moraju pružati i na druge načine.

"Postoje trenuci kada sam stvarno uživala u seksu, ali osim toga tu su i drugi trenuci velike ljubavi među nama", rekla je Morgan.

Ponekad se jednostavno ne dogodi

Brak ne znači neograničenu količinu spolnih odnosa, ponekad neka situacija seksu jednostavno prepriječi put.

"Seks ponekad očekujemo spremamo se na njega, no dođe do svađe i na kraju se ništa ne dogodi. To može biti jednako emotivno kao i sam čin", rekao je Paul.

"Kada se to dogodi, osjećam se iznevjereno i tužno, seks je kombinacija ugode i intime, a kada mi je to oduzeto, samo želim sjesti u auto i voziti", zaključio je.

