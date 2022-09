Parovi u Srbiji sve se češće odlučuju na potpisivanje predbračnog ugovora kojim bi odredili što će biti s njihovom imovinom u slučaju razvoda. Činjenica je da je takav postupak pametan i daje neku vrstu zaštite. No, brak sam po sebi trebao bi pružiti to isto, pa se mnogima ne sviđa koncept predbračnog ugovora, piše Kurir.

Jedna korisnica Twittera, Anja, pokrenula je raspravu o tome, napisavši: "Zamislite situaciju: zabavljate se, volite se, ludilo, dobit ćete dijete, spremate vjenčanje, i onda netko od budućih mladenaca dođe na ideju da potpiše predbračni ugovor. Što mislite o tome?".

Komentari su ubrzo preplavili njen tvit, a mnogi su naveli da misle da je to užasan način ulaska u brak.

"U našem zakonodavstvu predbračni ugovor je besmislen. I nakon mogućeg razvoda svatko zadržava svoju imovinu, a onu stečenu u braku dijeli popola. Predbračni ugovor ima smisla u Americi", napisao je jedan korisnik, dok je jedna žena istaknula:

"Užasavam se takvih prijedloga, osuđeno na propast u startu".

I nije bila jedina s takvim stavom.

'Pravi ugovor je u srcu'

"Mislim da se ne bih udala. Zato što radim stvari iz čiste emocije ili ih uopće ne radim. Brak je sve samo ne interes. Po meni. Ljudi kako god hoće."

"Sve je ok. Ni obećanje pred matičarem, ni pred oltarom ne treba uzeti zdravo za gotovo. Mi 'rastemo' i mijenjamo se, tako da ništa nije zauvijek. Kad bi uvijek tako shvaćali vezu, ljudi bi se više borili za svoje partnere i nakon vjenčanja i bilo bi manje povrijeđenosti i taštine", dodao je jedan muškarac, dok je jedna korisnica iskoristila priliku da se našali na svoj račun:

"Kakav predbračni ugovor, nema pas za što da me ugrize. Uglavnom, i da se razvedem, neka uzme sve, jer ja ne bih uzimala od naše djece. Čini se kao da nisam normalna, ali tako razmišljam."

Jedna je tviterašica, pak, napisala da pravoj ljubavi ništa od toga ne treba.

"Pravoj ljubavi ne treba ni brak ni ugovor, jedini pravi ugovor je u srcu."

Drugi korisnik se definitivno složio s njom jer smatra sljedeće: "Ne volite se".

'U Srbiji to nema smisla'

Međutim, nekima je to najnormalnija opcija i ne vide u tome nikakav problem.

"Idealno. I pošteno. Ono što zajedno stvorimo je naše. Ono što je bilo prije nas nije zajedničko. Ili voliš osobu ili si tu iz interesa. Pokaži da je to do osobe, a ne do imovine te osobe", napisala je jedna tviterašica, a muškarac pod nadimkom Begisch kratko je istaknuo: "U današnje vrijeme, nažalost, podržavam predbračni ugovor…".

I definitivno nije jedini.

"Odlična stvar koja odlično funkcionira u uređenim državama. U Srbiji to nema smisla, jer Srbija je favela. Što se tiče emocija u tom slučaju, mnoge bi se psihe sačuvale i sigurnije razvele da su potpisale predbračni ugovor. Dobro je spriječiti nesporazume", napisala je jedna korisnica, a druga se složila: "Potpisujem".

Srbija je podijeljena, a nekoliko tviteraša jezgrovito je saželo, čini se, opće mišljenje.

"Pa ljudi na to različito gledaju. Nekima je to normalno jer nikad se ne zna što donosi budućnost, danas se volite, sutra ne. Sve je to život, a nekima je to oblik nepoštovanja i nedostatka ljubavi. Meni je ok. Ne mora značiti da se ljudi manje vole samo da bi se 'osigurali' u slučaju da se rastanu. Pametno ga je koristiti, ali lijepo nije", napisao je jedan korisnik.