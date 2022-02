Reditovac je podijelio kako ne planira crkveno vjenčanje niti tradicionalnu svadbu jer, osim što ga to ne privlači, smatra da je to nepotreban trošak.

"Međutim, kolege su rekle da zaradiš novac organizirajući svadbu. Svjestan sam da x količinu novaca bračni par dobije od poklona, ali zna li netko koji je prosjek, tj. sa koliko izađete kao par u plusu, minusu ili na nuli?", pita, napominjući da ga to nikako neće pokolebati u stavu.

Odgovori variraju o nizu faktora, od regije Hrvatske do broja uzvanika.

'Vrsta beskamatnog kredita'

"U mom kraju (Slavonija) svadba je neka vrsta beskamatnog kredita. Imali smo 300 gostiju i čista zarada je bila nekih 120 tisuća kuna. Sad to polako vraćamo, kako se žene i udaju ti koji su nama bili u svatovima. Čak ako i ne idemo na njihovu svadbu, pošaljemo poklon. Kod nas se to gleda više kao neka pomoć mladencima da lakše krenu u život.", piše reditovac.

"Magična brojka je oko 100-tinjak uzvanika. Sve manje od toga i moguće je da ćeš biti u minusu, sve iznad i bit ćeš u plusu. Što više ljudi pozoveš to je veći plus. Tako da da, može se zaraditi na svadbi", dodaje jedan, na što se nadovezao drugi: 'Ja bih rekao da sve od 20 gostiju (dakle ne svadba nego večera) do 150 uzvanika si na nuli ili gubitku, više od toga je lagana zarada".

Ipak, budući mladenac kaže da računica baš ne odgovara. " Gdje to? Mi baš planiramo svadbu, 200-injak ljudi, trošak ispadne 150-160€ po stolici pa nema šanse da to vratimo. Baca me u bed to.", kaže.

Jednostavna računica

Jedan reditovac je i okvirno raspisao troškove.

"Ovisi. O troškovima i o koliko ljudi poklone. Ako je poklon veći od troška po glavi zaradiš,prilično jednostavno. Naravno, što više ljudi mogućnost i iznos zarade je veći.

Ono zbog čega je veća svadba isplativija su fiksni troškovi. Logika je jednostavna, stvari poput banda, fotografa, vjenčanice, odijela itd. su fiksni i ne ovise o broju uzvanika. Troškovi sale i hrane su od početka naplaćeni po glavi tzv. stolici.

To znači da je što se tiče hrane i sale svejedno da li imaš 50 ili 500 ljudi ako svaki od tih ljudi pokrije svoj trošak. A što se tiče ovih fiksnih stvari, što više ljudi imaš manje ti oni izađu po glavi. Budući da ti fiksni troškovi znaju bit po nekoliko tisuća eura - recimo 5000 eura u Zagrebu za band i fotografa, odijelo / vjenčanicu kao neki ne najjeftiniji prosjek, na 100 ljudi, 50 eura od svakog ode na to. Na 500 ljudi to je 10 eura. Poklon koji ljudi donose (moje iskustvo): većina 100 eura po glavi, neki dali 50 (neki tipa 500 kn i slično). Obično se računa na 100 po glavi (malo manje jer neki daju manje,neki više, neki ne dođu; treba platit i stolicu za band i fotografa). Kad se zbroji cijena stolice ( u Zg varira od 40 najjeftinije do 60-70 eura i više) i fiksni troškovi po glavi, zna ti ostat na velikim svadbama 10,20,30 eura po glavi. Na manjim (ispod 150) možda i ništa.

Često ulete i roditelji te pokriju troškove neke pa ti to dodatno ostane. Ali s druge strane možeš računat da ti roditelji ravno daju te novce pa ti dođe na isto.".

Običaji ostali isti, a troškovi rastu

Neki su skrenuli pozornost kako je i dalje običaj davati 100 eura po osobi, a troškovi su prilično narasli.

" U Zagrebu ne. Upravo zaručnica i ja planiramo svadbu, osim ako ne misliš slaviti u nekoj rupi ili imaš 500 ili više gostiju, ne znam kakve goste to moraš imati da zaradiš.

Izuzev najbližih prijatelja, kumova i obitelji, ljudi obično nose u svatove 500kn do 100eura po stolici, a trošak po stolici za svatove od 200-220 ljudi ispadne oko 140-170 eurai.' Ajmo reći da prosječno svatko donese 100€; na 150€ troška po stolici i 200 gostiju, neto trošak svatova je oko 10-ak tisuća eura.", deteljan je budući mladoženja.