Nakon što je odlučila iznajmiti svog muža drugim ženama za 40 funti (oko 350 kuna), jedva da ga može vidjeti po kući.

Mama troje djece Laura Young prvi put je dobila ideju za svoju neobičan sporedni posao nakon što je slušala podcast o čovjeku koji zarađuje za život slažući namještaj za druge. Nakon što je u šali objavila oglas u kojem se hvali vještinama svog supruga od bojanja i krečenja do postavljanja pločica i laminata, James je rezerviran.

Morao smanjiti

Toliko da je James u početku radio šest dana u tjednu od 9 do 20 sati, kako bi izdržao tempo zainteresiranih. James je od tada smanjio svoje radno vrijeme i radi po redovnom rasporedu od 9 do 17 sati.

Laura, 38, rekla je: "Nikada nisam očekivala da će se toliko razmahnuti kao što jest. Već nakon četiri mjeseca došlo je do točke kada je stiglo toliko posla da je James radio šest dana u tjednu. Morali smo početi odbijati poslove i smanjiti radno vrijeme, tako da sada radimo od ponedjeljka do petka od 9 do 17 sati."

Ne stigne više raditi ni po svojoj kući

"Imali smo vlastite planove izgradnje koje nismo ni započeli jer smo bili toliko zauzeti. I mi smo prvi posao rezervirali za siječanj.", dodaje. Par čini savršen tim, jer James odrađuje posao, dok Laura vodi društvene medije i web stranicu tvrtke, kao i rezervira termine.

Kako se bliže blagdanu , dvoje su poduzetnika čak uvela posebnu uslugu, a James je ponudio postavljanje božićnih lampica. Nije iznenađujuće da je James bio prisiljen odustati od rada u skladištu kako bi se posvetio 'Rent My Husband' puno radno vrijeme dok je brinuo o svoje troje djece, od kojih dvoje ima autizam.

I sam u autističnom spektru: 'Ima jako metodičan um'

James, kojem je prije četiri godine također dijagnosticiran autizam, oduvijek je imao smisla za građenje i konstrukciju. Laura je otkrila: "On je stvarno dobar u izgradnji stvari i ne zamara se uputama. James ne dolazi iz trgovačkog okruženja, ali njegov djed je bio nuklearni inženjer, a oni misle da je i on bio u spektru. Ima vrlo metodičan um i može razmišljati izvan okvira. On stvari vidi drugačije.", dodaje.

Laura i James nude popuste onima koji rade u NHS-u i hitnim službama. Popusti se odnose na starije od 65 godina, osobe s invaliditetom, njegovatelje i osobe na socijalnoj pomoći.

Mama je objasnila: "Znamo kako je biti roditelji djece s posebnim potrebama i znamo kako je boriti se za novac ili morati štedjeti."