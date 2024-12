Većina žena glumi orgazam: Stručnjaci otkrili zašto to rade i s čim je to povezano

Nova studija pokazala je zašto su žene sklonije glumiti orgazme od muškaraca, kao i zašto ta navika nikada neće nestati. Istraživači su analizirali podatke prikupljene na više od 11 i pol ispitanika iz šest europskih zemalja kako bi utvrdili tko najčešće glumi orgazme, ali i zašto.

Rezultati istraživanja, objavljeni u Journal of Sex Research, pokazali su da oko 13 % muškaraca i žena glumi orgazam, 28 % je to već radilo, ali su nakon toga prestali, dok je 51 posto ispitanika izjavilo kako nikada nije glumilo orgazam. No kada su u pitanju oba spola, žene su te koje češće glume orgazam.

Od ispitanika koji još uvijek glume orgazme samo je 8,59 % muškaraca, te 18,11 % žena. Među onima koji su u prošlosti glumili pa prestali bilo je 18,74 % muškaraca naspram 34,41 % žena. Od 51 % ispitanika koji su rekli kako nikada nisu glumili orgazam je 65,79 % muškaraca, te 36,41 % žena.

"Otkrili smo da je biti žena, biti homoseksualac, imati više seksualnih partnera ili imati djecu povezano s većim izgledima za lažiranje orgazama", tvrde istraživači. Također su otkrili da na to utječe status veze osobe kao i to ima li ili nema igračke za odrasle.

Ljudi u otvorenim vezama u većem broju glume orgazme u usporedbi s onima koji su u dugotrajnim vezama, a studija je pokazala kako su i oni koji češće koriste igračke za odrasle češće skloni glumljenju vrhunca.

S druge strane one žene koje su glumile orgazme bile su manje zadovoljne statusom svoje veze, seksualnim životom, kao i životom općenito. ''Otkrili smo da je lažiranje orgazama povezano s nižim seksualnim zadovoljstvom, zadovoljstvom vezom i životom. U kombinaciji s rezultatima da je oko 40 % ispitanika lažiralo orgazam u nekom trenutku svog života, to sugerira kako takav postupak zaslužuje dodatna istraživanja o implikacijama na sreću i dobrobit ljudi općenito'', kaže autorica studije Silvia Pavan, sa Sveučilišta u Kopenhagenu za Medical Xpress.

Foto: Pexsel

Na pitanje zašto su prestali glumiti, i muškarci i žene izjavili su da su povećali i poboljšali komunikaciju s partnerima i razvili zadovoljavajući seksualni odnos. Međutim, vjerojatnije je da su muškarci koji su prestali lažirati orgazme riješili problem ili potpuno prestali imati odnose, dok su se žene uglavnom pomirile sa životom bez orgazma, ne osjećajući više potrebu da ga glume.

Prethodna istraživanja opisala su ženske orgazme kao "biološki nedostižne", što može objasniti zašto će neke žene vjerojatnije odustati od tog pothvata. ''Vjerujemo da je transparentna komunikacija s partnerom ključna, kada je riječ o doživljaju zadovoljstva s partnerom'', rekla je Pavan za PsyPost. ''Kada se promatra zašto su ljudi prestali glumiti orgazam, glavni razlog za prestanak bio je osjećaj da im je ugodnije kad ga nemaju, što ukazuje na promjenu perspektive očekivanja od seksa i zadovoljstva.''

"Osim toga otvorenost prema partneru kada su u pitanju želje i sklonosti te imati partnera koji to poštuje spomenuti su kao razlozi za prekid, što ukazuje na to da je transparentna i aktivna komunikacija između dvije osobe ključna." Orgazmi su korisni za mentalno zdravlje, a ranije je utvrđeno da poboljšavaju i fizičko zdravlje, ali i sam seks ima benefita.

