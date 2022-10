Bizaran fenomen o kojem je komičarka Nikki Glaser govorila u svom stand-up showu tiče se oralnog seksa i odnosa muškaraca prema ženama.

"Postoje određeni tipovi koji su stvarno otvoreni u vezi s oralnim seksom, a mi ih jednostavno puštamo", rekla je komičarka i tako otvorila vrlo važno pitanje.

Ženama je to 'normalno', a muškarcima 'duga priča'

Studija objavljena u The Canadian Journal of Human Sexuality otkrila je da je 63% muškaraca imalo oralni seks kao dio svog posljednjeg seksualnog odnosa, dok je samo 44% žena moglo reći isto.

Uz to, neslužbena anketa New York Posta otkrila je da su uobičajeni razlozi uskraćivanja oralnog seksa sljedeći: "To stvarno radim samo s djevojkom", "Boli me vrat" i "To jednostavno nije moj stil". Ipak, ispostavilo se da muškarci u tome itekako uživaju, ali se ne trude ženama pružiti isto to zadovoljstvo.

A da bi stvar bila još bolja, većina je žena rekla da je to u redu, iako ne vole partnerima pružati oralno zadovoljstvo, te su istaknule da im nikada nije palo na pamet odbiti svog muškaraca što se tiče oralnog zadovoljavanja.

Laganje o veličini penisa

Drugo istraživanje pokazalo je da je jedan od četiri muškarca kriv za laganje o veličini svog penisa, a 75% žena otkrilo je da im to stvara veliku odbojnost prema muškarcu.

Naime, u prosjeku su mladići bili krivi za preuveličavanje duljine penisa za 5 do 6 centimetara, dok je prosječna potvrđena veličina penisa 15 i pol centimetara. Gotovo polovica muškaraca također je priznala da su uzimali lijekove, uključujući Viagru, u pokušaju da opravdaju očekivanja.

Dok je treća studija pokazala da muškarci koji spavaju goli i jedu nar imaju veću vjerojatnost da će imati bolji seks.