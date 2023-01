U današnjem brzom načinu života kada nemamo puno vremena za privatan život, izlaske, upoznavanja, druženja i odlaske na spojeve jer nakon posla najradije želimo leći u krevet i odmoriti se, mnogi odluče svoju bolju polovicu potražiti na aplikacijama za upoznavanje.

Dok se neki plaše osoba koje se kriju iza profila na društvenim aplikacijama jer te osobe mogu biti nasilnici i psihopati te imati skrivene namjere, neke osobe se usude iskušati sreću pa je uspiju i pronaći, dok neki imaju neugodna iskustva.

U našem serijalu Iskustva Hrvata s aplikacija za upoznavanje donosimo vam različita iskustva Hrvata koji su koristili aplikacije za upoznavanje.

Lara (33) je upoznala muškarca svog života upravo putem aplikacije za upoznavanje u Nizozemskoj gdje se preselila zbog posla. Nakon razočaranja u ljubavi uspjela je u mjesec i pol dana u novoj državi pronaći muškarca koji joj odgovara i koji joj je kasnije postao suprug, a nama je ispričala kako je došlo do toga i koja su njezina iskustva korištenja aplikacija za upoznavanje.

Aplikacija koja joj je donijela sreću

Lara (33): Isprobala sam više aplikacija, međutim aplikacija koja mi je donijela sreću zove se Badoo. Prije sam koristila Tinder i OkCupid i nisam bila presretna s Tinderom. U jednom trenutku sam htjela sve ostaviti, nije mi se više dalo jer sam se razočarala. Onda je kod mene u goste, u Nizozemsku, došla jedna prijateljica koja se nalazila s jednim finim momkom i rekla mi je za tu aplikaciju Badoo, da joj je super aplikacija, da je ona tako našla dečka. Meni se nije dalo, ali sam probala ipak. Na kraju je uspjelo i posrećilo mi se.

Sudbinski susret s današnjim suprugom

U početku je razgovor bio dosta općenit, počeli smo s običnim frazama, ja sam zapravo putem te aplikacije vizualno skenirala muškarce. Gledala sam da su to pristojni dečki i imala sam svoje kriterije koje sam si postavila. Znala sam što želim, htjela sam stabilnost, htjela sam čvrstu vezu i dobrog dečka kojem će biti važna veza, a ne samo seks za noć, dvije, tri. Dopisivali smo se mjesec i pol dana i meni se to svidjelo jer nisam htjela brzati, a nije niti on to htio. Iako smo bili u istom gradu, ja sam puno putovala, a i on isto. Našli smo se prvi put nakon mjesec i pol dana dopisivanja i to na trgu gdje je bilo puno ljudi. To je uvijek bio savjet i mojih prijateljica i svih. 'Uvijek se nađi na javnom mjestu gdje ima puno ljudi. Nikad ne znaš tko je na tim društvenim mrežama', savjetovali su mi mnogi. Išli smo na mjesto po mom odabiru. To mi se već bilo jako svidjelo.

Krenuli smo na spojeve i viđali se. Na prvom susretu me se dojmio, bio je fin i pristojan, nije ništa glumio, bio je čak i pomalo smotan kako bi se reklo i prirodan, sramežljiv. Nije glumio veličinu, bio je svoj i to mi se svidjelo. Dopisivali smo se na jednu temu i on je meni donio knjigu bez da sam ga pitala, to nešto što me zanimalo i to mi je dao kad me ispratio do busa. Već sam onda vidjela da prati o čemu smo se dopisivali, bili su mu bitni detalji, nije samo netko tko želi seks. Svidjela mi se ta njegova pažljivost. Kroz koji mjesec sam vidjela da je on dobar i da je za mene.

Prednosti aplikacija za upoznavanje

Koristila sam aplikacije neko kratko vrijeme kako sam radila u inozemstvu u više država i to nije dopuštalo ostvarenje neke stabilne veze. Znala sam koristiti aplikacije, ali često je završilo samo na dopisivanju i ponekoj kavi. Odmah sam znala je li za mene ili ne. Koristila sam Tinder, OkCupid i Badoo.

Prednosti su da ako znaš što želiš, to ćeš i naći. Danas živimo takvim životnim tempom da nemamo vremena ići se upoznavati, ići u kafiće i klubove, to su neka prošla vremena. Danas se to ne čini tako idealno. Čovjek radi, umoran je poslije posla, dođe doma i onda nekad upali aplikaciju i gleda. Znala sam ići s prijateljicom poslije posla na piće i onda bismo ona i ja bile na tim aplikacijama pa smo zajedno gledale, ja njoj, ona meni. Bilo je zanimljivo jer smo si davale savjete. Prednost je ta da se može bez pretjeranog truda, šminkanja i vremena otvoriti tzv. 'online dućan' i prelistavati što se nudi. Ja sam vizualni tip i odmah po slici mogu ocijeniti čovjeka, otprilike karakter čovjeka i način na koji čovjek stavi fotografiju govori više o njemu, je li to pristojna fotografija, je li u prirodi, je li to nepristojna fotografija u kupaonici. To sve govori o čovjeku, ali i o osobi koja pretražuje odnosno gleda ponudu. Drugi filtar je dopisivanje, vidiš malo kako ta osoba reagira, ima li smislenu konverzaciju s djevojkom, a treći filtar je odlazak na kavu i upoznavanje i onda dobiješ cjelokupni dojam, a poslije ako ti osoba odgovara, nastaviš se družiti.

Prije nego što sam pronašla muža, koristila sam aplikaciju mjesec dana, bila sam prije njega na dva spoja i to nije bilo ono što sam tražila, onda sam se naljutila i obrisala Tinder i rekla da mi je dosta i da hoću pauzu. Nakon toga mi je došla prijateljica i prodala mi priču za Badoo.

Moja iskustva su više pozitivna jer je u mom slučaju upalilo to što sam tražila. Bilo je negativnih iskustava u smislu da vidiš neku osobu, razočaraš se, odeš s njim na kavu i to nije to. To je normalni dio života, nije bilo nikakvih neugodnih situacija, jedino što je bilo puno golih fotografija što nije bilo ono što sam ja tražila. Neki ljudi koriste određeni način komunikacije, sve je stvar osobnog izbora što tražiš.

Suprug je mislio da je prevarantica

Kad sam instalirala Badoo, ta aplikacija funkcionira da ti se svi mogu javiti i pisati, dosta njih mi se javilo, ali skenirala sam fotografije i svidjela mi se fotografija mog budućeg muža, nešto sam vidjela u njemu od tih stotinjak kandidata. Meni se on baš svidio i to je bilo to.

Moj muž je mislio da sam ja internetska prijevara jer sam mu brzo dala broj, ali mene je ta aplikacija živcirala jer mi se puno ljudi javljalo i dosađivalo mi. Odmah sam mu dala moj broj i rekla 'ako hoćeš, javi mi se tamo, ako ne, sve ok.' On se meni javio i čekao trenutak kad ću ga tražiti novac. Rekao mi je kasnije 'nikako me nisi tražila, valjda si normalna osoba.'

Kako eliminirati loše muškarce

Imam svoj filtar, prvi mi je onaj vizualni, kako se čovjek predstavlja na fotografiji, fotografija vrijedi više od tisuću riječi. Način na koji gleda, smije li se, je li ozbiljan, nosi li sunčane naočale. Ako muškarac nosi sunčane naočale na fotografiji, prekriži ga jer ne vidiš ništa. Gledaš je li čovjek na nekom putovanju, je li u uredu, zašto mu je važno fotkati se u kupaonici, gledaš oči, lice čovjeka, je li vedro lice. Slike golotinje govore o njemu, zašto je taj čovjek tamo.

Drugi filtar kod dopisivanja je taj da postoje i internetske prijevare, mora se gledati je li to realna osoba. Ima ljudi koji traže novac pa stave zgodne fotke, cure se dopisuju s njima ili se i dečkima dogodi. Moj muž je mislio da sam ja internetska prijevara. Kad se nađeš s tom osobom i vidiš uživo, svatko zna je li mu odgovara ili ne. Obraćala sam pozornost gdje se osoba fotkala, znala sam kakav profil osobe želim, gledala sam pozadinu, smije li se, je li mrgud, izgleda li koda će nekoga ubiti, da je pristojna fotografija.

Brisanje aplikacija za upoznavanje

Obrisala sam svoj profil na Badoo dva dana nakon što sam upoznala svog supruga jer mi je ta aplikacija zagušivala telefon, dolazile su notifikacije puno muškaraca koji su mi pisali i onda sam izabrala trojicu potencijalnih s kojima sam se htjela dopisivati i vidjeti kakvi su. Od te trojice, samo su mi se dvojica javili i nastavili smo se dopisivati, odmah sam znala da ovaj ne, ovaj da. Suprug je obrisao aplikaciju kada smo se počeli viđati.

Na Badoo se osobi može javiti bilo tko i poslati što hoće, tako da su slali i gole fotografije, ispričala je Lara svoje iskustvo.