Australac je smanjio svoj penis kako bi mu supruga, s kojom je u braku 21 godinu, bila sretnija u krevetu, prenosi Daily Mail. Dan iz Sydneya otkrio je to u radijskoj emisiji, dodavši kako je žrtvovao dio svoje muškosti kako bi održao iskru u bračnom krevetu.

"Malo sam skratio svoj penis. Supruga se žalila da je predug, prevelik. Skinuo sam 3,81 centimetra", priznao je otac troje djece.

Voditelj Kyle pitao ga je kako mu muškost izgleda nakon zahvata. "Ne biste nikad rekli da sam bio na operaciji. Možda tek kada biste se zagledali", objasnio je Dan i dodao kako mu je penis nekoć bio dugačak 25 centimetara.

Aktivan seksualni život

U nastavku emisije Australac je otkrio da se prije zahvata sa suprugom seksao tri do četiri puta tjedno, no sada to čine jednom tjedno.

"Obično to radimo srijedom, sredinom tjedna. Preuzmem kontrolu i odvedem je u spavaću sobu. Prije je ona više inicirala, no sada ne toliko. Prije osam mjeseci seksali smo se tri do četiri puta tjedno. Došao bih doma s posla i razderali bismo odjeću jedno drugome", izjavio je Dan.

Voditeljski dvojac čestitao mu je na aktivnom seksualnom životu nakon više od dva desetljeća braka.