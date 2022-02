Jedan par iz SAD-a ima sedmero djece, no to ih ne sprječava da se redovito vode ljubav. Odnose nekada imaju i po tri puta dnevno. Korisnici TikToka Ariel i Michael Tyson, koji objavljuju pod imenom @arielctyson, objavili su video u kojem odgovaraju na pitanja ljudi o njihovom ljubavnom životu, piše The Sun.

Rekli su da ih često pitaju: “Kao roditelji sedmero djece do 10 godina, kako pronalazite vrijeme za intimnost?” Roditelji su odgovorili: "Kao što nađemo vremena za pranje zuba, ručak i tuširanje… To je prioritet, ujutro, podne i navečer.”

U komentarima su objasnili da to nije uvijek tako često, ali kada su djeca u krevetu, uvijek pronađu vremena jedno za drugo. “Imaju sedmero djece pa očito da dobro pronalaze vrijeme! Lol", bio je jedan od odgovora ispod objave.